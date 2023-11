COACALCO, Estado de México. El Programa de Planificación Familiar que desarrolla la Secretaría de Salud del Estado de México tiene como principal objetivo proteger a la población al permitir planear el número de hijos que se desea tener o no ejercer ese derecho, por lo que, al contar con la participación del hombre en esta importante labor, se puede hablar de una auténtica equidad de género.



Por ello, con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la dependencia, a través del Instituto de Salud de la entidad (ISEM), promueve el programa de Vasectomía Sin Bisturí (VSB) y, gracias a la importante respuesta, en los años 2020, 2021 y 2022 se ha hecho acreedora al reconocimiento por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, al ubicarse en los tres primeros lugares a nivel nacional por el número de procedimientos realizados.



En el caso de los hombres que tienen pareja, esta decisión es considera como un acto de amor, pues al someterse a esta cirugía, no sólo se evitan embarazos no deseados, sino que se protege el bienestar de la mujer, además de poder disfrutar una vida sexual plena.



Así lo hizo Juan Carlos Baños Sánchez, quien de común acuerdo con su esposa, al contar con los hijos que desean, decidió esta opción de planificación familiar, por lo que recibió una excelente atención e invitó a otros varones a decidirse.



’El temor realmente como hombres, es el tabú, pero realmente rompiendo el tabú es lo que te hace avanzar, la vida sexual sigue y lo vas a vivir, obviamente, con más plenitud, qué gusto hacerlo’.



En el marco de las actividades por el Día Mundial de la Vasectomía’ y del "Día Mundial del Hombre’, la Doctora Macarena Montoya Olvera, titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, supervisó la realización de procedimientos para contar con insumos necesarios y de calidad en la atención, durante la Mega Jornada de Vasectomías sin Bisturí llevada a cabo en el Hospital Integral de Coacalco, donde se efectuaron 278 cirugías, hechas por 32 de los 44 médicos vasectomizadores del ISEM, de los cuales dos recibieron la certificación correspondiente y con lo que la entidad ocupa el primer lugar nacional en número de especialistas.



El Doctor Edgar Villanueva Torres, responsable estatal del Componente de Planificación Familiar y Anticoncepción de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades del ISEM, informó que las actividades de vasectomía se desarrollarán del 17 al 30 de noviembre en toda la entidad, por lo que invitó a la población masculina a decidirse y acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio para recibir la información y orientación necesaria.



Detalló que es una cirugía ambulatoria, de mínimo riesgo, por lo que para conocer el proceso pueden consultar https://salud.edomex.gob.mx/isem/vasectomia, donde se brinda información al respecto y se publica el directorio de centros de salud donde se lleva a cabo este procedimiento.



También pueden llamar al teléfono 722-235-8692 extensiones 64659 y 64754 o acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio, donde recibirán orientación al respecto.



’El Instituto de Salud del Estado de México invita a toda la población mexiquense a que se acerquen a los servicios de planificación familiar de las unidades médicas del primer nivel de atención, de los Centros de Salud, no importa la edad, desde adolescentes, adolescentes de 10 a 19 años, jóvenes y adultos, la vasectomía sin bisturí es gratuita’.



En tanto, el Doctor Juan Assael Carreón Morales, Médico vasectomizador de la Jurisdicción Sanitaria de Amecameca, precisó que es una intervención que dura aproximadamente 15 minutos, la recuperación es rápida y tiene muchos beneficios, solo necesitan decidirse.



Posterior al procedimiento, precisó, deben utilizar ropa interior ajustada o un suspensorio, colocar hielo cada media hora, por cuatro horas, en 48 horas evitar cargar cosas pesadas y podrán tener relaciones sexuales hasta siete días después, con preservativo o que su pareja utilice algún método anticonceptivo y evitar usar bicicleta, moto o montar a caballo



’A los siete días tienen que acudir a revisión en cualquier unidad de salud y a los tres meses acudir para que se les haga un estudio para contar los espermas y a ver si ya los podemos dar de alta’, agregó.



Durante la ceremonia de arranque de la jornada, la Actuaria Yolanda Varela Chávez, Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), llamó a promover esta actividad, toda vez que las acciones de anticoncepción regularmente recaen en la mujer, pero poco a poco se han sumado más hombres y, hoy en día, juegan un papel fundamental en la salud sexual y reproductiva.



Precisó que el país cuenta con 335 médicos y médicas especialistas en este procedimiento, de los cuales 44 son del Estado de México, distribuidos en las 19 Jurisdicciones Sanitarias, por lo que es cuestión de decisión y con ello contribuir a una paternidad responsable y así disfrutar de una sexualidad plena.



Y como parte del trascendental trabajo realizado por el personal médico del ISEM, se entregaron reconocimientos a las Jurisdicciones Sanitarias Xonacatlán, Texcoco y Cuautitlán por la alta productividad registrada durante el año 2022.