Ve Astudillo muy complicado el regreso a las aulas el 10 de agosto

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 19 de julio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores consideró ’muy complicado’ que el próximo 10 de agosto haya regreso a clases, pues debe haber una preparación y se está ’lejos del color verde’ en el semáforo epidemiológico que exige la Secretaría de Educación Pública (SEP).



’Tiene que haber toda una preparación y se tiene que estar en semáforo verde, como lo ha dicho el secretario de Educación. Pero para el 10 de agosto, estamos hablando que faltan 20 días y en 20 días veo muy complicado que se tenga la posibilidad de estar en el semáforo verde’, expresó durante su mensaje este mediodía en la actualización de cifras de Covid 19.



Astudillo Flores dijo también que ofreció su apoyo a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo para resolver el problema del vertimiento de aguas residuales a la bahía, no obstante que debe haber cambios en algunos programas de obras para atender el problema.



’Hablé con la presidenta municipal de Acapulco y le he ofrecido todo mi respaldo, obviamente al límite de mis posibilidades económicas, para atender el tema de lo que ha sucedido y que lamentablemente, este video que ha recorrido el mundo, de las aguas sucias que se fueron al mar’, dijo en referencia a la grabación que muestra la descarga de aguas negras durante la primera lluvia, la cual derivó en una demanda de la Comisión Nacional del Agua (Conaga) y la posterior salida del cuerpo directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), a petición de la presidenta.



Astudillo Flores reiteró que Guerrero ’pasó con seis de calificación’ en el color del semáforo epidemiológico, cuando otras entidades retrocedieron al rojo, lo que permitió mantener actividades económicas no esenciales abiertas, como el turismo.



’Ha sido complicadito mantenernos en semáforo naranja y el habernos mantenido en semáforo naranja representa que tengamos la reactivación de algunas actividades. Se pudieron abrir las playas, se pudieron abrir hoteles con porcentaje del 30 por ciento. Vemos más movilidad, vemos más turismo’, comentó.



Al compartir que durante el trayecto hacia el sitio donde se desarrolló este mediodía la transmisión desde Acapulco, miró a dos familias, en una de ellas, todos sus integrantes portaban cubrebocas y la otra no.



El gobernador cuestionó ’¿por qué no hay más colaboración para todo esto?’, pues se trata de una barrera que ayuda a evitar los contagios. Insistió en que se debe tener cuidado en el transporte y los mercados, sitios donde más contagios se pueden originar. Al final, el secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo informó que se mantienen funcionando los comedores comunitarios que suman 27 y que reparten 13 mil 500 raciones diarias de alimentos.

Fuente: Quadratín