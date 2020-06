Vecinos de 9 comunidades de San Salvador, Hidalgo se manifiestan frente alcaldía en demanda de despensas

Cerca de 80 vecinos de al menos 9 comunidades del municipio de San Salvador, Hidalgo se manifiestan en este momento frente a la Presidencia Municipal en demanda de despensas así como de gel antibacterial y cubrebocas.

Acusan tanto a la alcaldesa priista América Juárez como a la diputada local de Morena Lisset Marcelino Tovar de no caerles caso.

Son pobladores de bajos recursos de las localidades de El Olvera, Dengandhó, Teofani, Demacu, Casa Grande, Lagunilla, La Palma , San Miguel Acambay, Pacheco de Allende y otras cuyos delegados acusaron a la Presidenta Municipal América Juárez, emanada del PRI de no atender las demandas que desde abril le hicieron para que dotara de alimentos e implementos sanitarios a esas localidades.

Los delegados señalaron que en mayo el ayuntamiento sólo les ha enviado 40 despensas en lo que va de la contingencia por el Covid-19.

En mayo enviaron un oficio, con las firmas de los delegados de esas comunidades y los sellos oficiales a la diputada local de Morena Lisset Marcelino Tovar, para que interviniera, pero la legisladora, que presume en redes sociales defender las causas de la Cuarta Transformación simplemente no les hizo caso.

Lamentaron que la diputada al momento de pedir el voto se mostró amable y acudió a esas poblaciones a las que no se ha ido a parar en los casi dos años que llega de legisladora.

"Actúa igual de déspota que los priistas", señalaron.



También pidieron que parte del recursos asignado para este año para San Salvador se reasigne para atender la situación que padece la población, por falta de empleos, pues hay áreas que no están activas.

Esto por el hecho de que según los delegados no se está aplicando el presupuesto asignado para el municipio de este año.