Vecinos de Joyas de Brisamar van a los amparos contra aumento al predial

ACAPULCO, Gro., 14 de enero de 2021.- La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Joyas de Brisamar anunció una serie de amparos contra el aumento del impuesto predial que aprobó el Ayuntamiento.

En conferencia de prensa este jueves, la mesa directiva de la organización vecinal desmintió la versión oficial difundida por la alcaldía, en el sentido de que estaba de acuerdo con el incremento al predial, que señalaron que en su caso se elevó hasta en 500 por ciento.

Los vecinos de Joyas de Brisamar insistieron en que en ningún momento estuvieron de acuerdo con las autoridades municipales y anunciaron que recurrirán a los amparos para no pagar el aumento, ante la situación económica derivada de la pandemia.

’Hubo notas que entre líneas se decía que nosotros aceptábamos lo que ellos nos proponían, pero definitivamente no estamos de acuerdo con lo que nos dijeron en ese momento’, expresó la secretaria técnica del comité, Elisa Ávalos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Colonos, Mariano Dimayuga Terrazas señaló que ’la base gravable subió de cuatro a cinco veces; es decir, incrementó 400 o 500 por ciento’.

Advirtió que ’el peligro reside en que si la próxima administración municipal decide incrementar la tasa de impuestos, que calculan con la base gravable para sacar el predial, éste incrementará, afectando de manera importante a todos los acapulqueños’.

Los vecinos del fraccionamiento Joyas de Brisamar demandaron que el gobierno municipal dé marcha atrás a esta ley, ya que además señalaron que no ha sido transparente.

Fuente: Quadratín