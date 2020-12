Vecinos de la colonia Ermita Zaragoza lanzan un SOS a la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada Molina

IZTAPALAPA, CDMX, A 8 de Diciembre.- Los vecinos que viven en la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, solicitan de la manera atenta y respetuosa a la alcaldesa Clara Brugada Molina a efecto de que sean reparadas las mesas y bancos de concreto que se encuentran en el área de "recreación las canchas" que están destrozadas, al igual que los aparatos para ejercitar que no sirven.



Otra demanda es que se rescate el único Parque jardín Casa del Pueblo que esta abandonado, sin bancas, no sirven las luminarias, lo que hace que las familias como niños no los puedan disfrutar, es preciso señalar que días antes de que entregara el gobierno la señora Dione Anguiano, mando maquinaria pesada para derribar Los Arcos que sosn identidad comunitaria, también esta en abandono La Ermita en cuyo interior esta un mural de Benito Messenger, el Jardín no cuenta ya con luminarias, es un caso espantoso por las noches.



Por desgracia los malos gobierno que México ha tenido construyeron unidades habitacionales sin proyectos para que las familias vivieran mejor como en Ermita Zaragoza en donde no hay calles más que andadores que son trampas delincuenciales.



Confiamos en que la alcaldesa Clara Brugada se digne de apoyar a los vecinos para recordarla bien.



Se le pide a la edil, rescatar la Casa del Pueblo para una casa hogar y que deje de ser negocio para un grupo que han vivido de un presupuesto sin dar nada a la comunidad.