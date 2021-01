Vecinos de la zona poniente del puerto se suman al proyecto 2021 de Ilich Lozano

A modo de invitación por parte de vecinos de la zona poniente del puerto, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, sostuvo un encuentro con colonos de la colonia Jardín Azteca, en donde además acudieron vecinos de colonias aledañas entre ella Jardín Mangos y Membrillo.





En su intervención, el ex diputado federal, resaltó que, en el 2021 Morena será quien gobierne en Guerrero y Acapulco, pues ahora más que nunca la ciudadanía necesita de gobiernos que los escuchen y atiendan sus necesidades, “el pueblo ya está cansado de que sus representantes no les solucionen nada, para los de la izquierda es nuestra obligación mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, no les podemos fallar”, agregó.