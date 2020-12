Vecinos de Nezahualcóyotl acatan llamado del gobierno municipal de no hacer posadas

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Al iniciar ayer por la noche en nuestro país la tradicional temporada de posadas, en Nezahualcóyotl no se registró una sola de éstas en las más de 11 mil calles que conforman la ciudad, por lo que el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García reconoció la responsabilidad de los vecinos en atender el llamado que hizo el gobierno local en días pasados para no organizar ni participar en este tipo de celebraciones, pues vivimos la etapa más difícil de la pandemia por el COVID-19, en la que en todo el Valle de México el repunte de casos positivos y defunciones ha sido muy alto.



El alcalde destacó que la respuesta de la población se convierte en un ejemplo a seguir a nivel nacional de que cuando se quiere y hay conciencia es posible, unidos, alcanzar grandes metas, pues tan sólo en este municipio se celebraban por lo menos cinco mil posadas populares por día en esta temporada navideña.



Aseguró que debido al repunte de casos de COVID-19 en todo el Valle de México y que en Nezahualcóyotl acumula 13 mil 315 casos positivos hasta el día de hoy y mil 719 defunciones, en días pasados hizo un llamado a la población para abstenerse de celebrar u organizar posadas populares, festejos de fin de año en salones de fiesta y en vía pública, pues el riesgo de mayores contagios es latente con este tipo de eventos que reúnen una gran cantidad de personas y que son tradicionales en esta localidad.



Precisó que este llamado fue acompañado de una amplia campaña de difusión en redes sociales, vecinales, perifoneos en camiones de basura, patrullas, altavoces de la alerta sísmica, bardas y lonas, a la que la población respondió positivamente, por lo que llamó a no bajar la guardia y mantener esa actitud todo este fin de año, que por tradición es de muchos festejos y celebraciones.



De la Rosa García informó que la noche de ayer patrullas de la policía vecinal de proximidad de los 100 cuadrantes en lo que está dividido el territorio municipal, así como el helicóptero Coyote I y los grupos especiales de la corporación, realizaron recorridos constantes sin encontrar una sola posada popular en el primer día de la temporada navideña, en las más de 11 mil cuadras de Nezahualcóyotl.



Manifestó que a pesar de esta respuesta cívica mostrada por los vecinos la noche de ayer, no es momento para bajar la guardia, pues expertos afirman que las fiestas, reuniones y posadas son un grave factor de riesgo, pues se estima que de no mantener los cuidados sanitarios como evitar aglomeraciones, uso de cubrebocas y guardar la sana distancia, el repunte de casos positivos y defunciones podría salirse de control y Nezahualcóyotl volvería al semáforo rojo, lo cual implicaría un nuevo confinamiento y el cierre temporal de negocios no esenciales, lo que representa un duro golpe para la economía de los comerciantes del municipio, que aún se encuentra en recuperación.



El presidente municipal indicó que, aunque es muy triste no celebrar esta temporada con fiestas populares, la salud y la vida de todos es primero, por lo que reiteró su llamado a mantenerse así toda esta época decembrina, pues vendrán tiempos mejores donde unidos podamos celebrar la vida.



Puntualizó que en estos momentos difíciles, la colaboración de todos los sectores de la población es muy importante, por lo que llamó a los comerciantes establecidos y de vía pública, a seguir las disposiciones que entraron en vigor a partir del pasado 14 de diciembre como son cierre de comercios con actividades no esenciales a las 5 de la tarde, tales como tiendas departamentales y plazas comerciales, museos, cines y teatros, gimnasios, clubes, espacios destinados a la práctica deportiva, barberías, salones de belleza y similares, parques, zoológicos, campos deportivos y áreas naturales.



En el caso de los negocios de comida, dijo, ofrecerán servicio hasta las cinco de la tarde, después podrán vender solo para llevar y a domicilio, las farmacias y todo lo relacionado con la salud funcionarán en horario normal, todos con un aforo máximo del 30% y guardando las medidas preventivas de salud.



El alcalde aseguró entender que en estos momentos, la mayoría de los ciudadanos están cansados del confinamiento y quieren ver a sus familias y a sus amigos, para celebrar estas fechas tan especiales, sin embargo, el riesgo es alto para todos los ciudadanos, pues mientras en México no sea una realidad la vacuna contra el COVID-19 basta solamente un descuido para que el virus se propague y cobre vidas de seres queridos o en vulnerabilidad.



Recordó que además de evitar las aglomeraciones y mantener la sana distancia, también se deben seguir otras medidas como el correcto uso del cubrebocas al salir de casa, principalmente en espacios públicos y con poca ventilación como mercados y tianguis, lavado constante de manos y uso de gel antibacterial, colocación de tapetes sanitizantes en las entradas de los negocios, y limpiar y desinfectar constantemente áreas y objetos de uso común.



Al mismo tiempo, invitó a los ciudadanos a realizar sus compras navideñas en línea o en días de menor afluencia a fin de evitar aglomeraciones, y sobre todo en negocios locales, así como plantearse alternativas para celebrar las fechas decembrinas, como decorar sus hogares o tener una cena navideña únicamente con los miembros de la familia que residen en casa.





Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García afirmó que, aunque es triste no poder celebrar con todos nuestros familiares, amigos y vecinos presentes como en años anteriores, esta es una medida necesaria para salvaguardar la salud de todos los vecinos de Nezahualcóyotl, la cual garantizará que en el futuro cuando la pandemia haya cedido, podamos reunirnos de nueva cuenta para celebrar, y de esta crisis sanitaria, sólo unidos saldremos adelante.