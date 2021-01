Vecinos de Nezahualcóyotl evitan desmantelamiento de hospital provisional

Este día, vecinos organizados del municipio de Nezahualcóyotl, evitaron el desmantelamiento del Hospital provisional, instalado desde hace más de ocho meses en un complejo deportivo, en la zona conocida como Ciudad Jardín.



Al rededor del medio día, cuando trabajadores de una empresa que surte oxígeno medicinal, estaban sacando los cilindros del complejo deportivo y los subian una camioneta, un centenar de vecinos, arribaron al lugar y obligaron al personal a qué regresarán los tanques al interior.



Epifanio López, uno de los vecinos inconformes, señaló que no permitieron se llevarán los tanques, ni permitirán se desmantele el hospital provisional, pues ya no hay camas disponibles para pacientes que requieren atención, en ninguno de los dos Hospitales del ISEM en el municipio.



Desde hace ocho meses, el gobierno del Estado de México había informado que este hospital provisional atendería casos no covid y quedaría a cargo de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, al no estar debidamente equipado, se decidio que se le retirarían las camas disponibles, así como los tanques de oxígeno para llevarlas a otros nosocomios.



Los vecinos señalaron que mantendrán vigilancia permanente para que tanto las 100 camas y los 100 tanques de oxígeno, con los que cuenta este Hospital provisional, no sean retirados y exigieron al gobierno estatal, le den utilidad ante el creciente número de contagios por Covid-19.