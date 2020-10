Vecinos de Ocoyoacac que exigen justicia por el asesinato de una familia tomaron el palacio municipal

Por Mireya Peñaloza



OCOYOACAC, MÉX. – Cientos de pobladores del Barrio San Miguel que demandan justicia por el asesinato de una familia, mayor seguridad ante la ola de violencia y no encontrar quien los escuche, rompieron los candados de la puerta del palacio municipal que lo mantienen tomado desde hace varias horas, esto luego de que la presidente municipal, Analleli Olivares se negara a recibirlos.

De acuerdo con los propios uniformados las movilizaciones iniciaron la semana pasada, en donde una comisión de vecinos buscaba una entrevista con la edil que por desgracia no sabe escuchar a la población que le dio el voto para ocupar tan importante cargo de elección popular.

Hasta las 16 horas, se mantenían en la explanada municipal más de 300 personas entre mujeres, niñas, jóvenes y adultas que exigen mayor seguridad, evitar los robos, asaltos y homicidios que ocurren a diario y ninguna autoridad los escucha, incluido el gobierno del Estado que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, como el Fiscal General de Justicia a quienes exigen investigar, detener y castigar a los criminales que siguen prófugos.

Aseguraron que en tanto no sean escuchados por las autoridades estatales y municipales, mantendrán el edificio sede de los poderes municipales, solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad para evitar ser atacados por elementos de las fuerzas policíacas que podrían entrar a desalojar el inmueble en cualquier momento.