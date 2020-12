Vecinos de San Agustín Ecatepec acusan intento de despojo de un parque

Ecatepec, Méx., a 13 de diciembre de 2020. Vecinos de San Agustín, tercera sección denunciaron el intento de un grupo de personas, entre ellas la ex regidora perredista Beatriz Ochoa Guzmán, que pretenden invadir y apropiarse del parque ubicado en Avenida Santa Rita, entre calle Sur 90 y sur 88, pese a que se encuentra registrado como propiedad municipal.



De acuerdo con Elizabeth Lozano Rodríguez, subdelegada de la colonia hace algunos años empezó la disputa del parque y desde entonces lo han defendido los vecinos, pues el dictamen de un juicio salió a favor de la comunidad.



En 2019 llegaron unas personas que querían construir ahí una fábrica de pinturas y se recurrió a las instancias municipales, donde en archivos, se comprobó que el predio está registrado como área de donación municipal.



Sin embargo, un año y medio mes, regresaron nuevamente los supuestos dueños, respaldados por Beatriz Ochoa, ex funcionaria municipal durante el gobierno del alcalde José Luis Gutiérrez Cureño.



De acuerdo con documentos municipales en posesión de los vecinos, el predio es un área de donación propiedad municipal, está registrado en el inventario de bienes inmuebles, con una superficie de 480 metros cuadrados, y se soporta la propiedad municipal con plano autorizado por el municipio de Ecatepec en al año 1985.



En la semana, llegaron los supuestos dueños con nuevos documentos apócrifos y un supuesto permiso de construcción, intentaron hacer un acordonamiento en el parque pero los vecinos lo impidieron y llegaron inspectores de Desarrollo Urbano, quienes citaron a una reunión de trabajo a ambas partes en la Dirección de Gobierno, donde se acordó que irán a otras instancias para revisión de documentos y habría una respuesta en 10 días.



’Estas personas regresaron apadrinados por Beatriz Ochoa, y lo raro que se nos hace, es que la escritura que tienen es de 2003, en ese periodo ella fue regidora por el Partido de la Revolución Democrática y se supone que es cuando ellos compraron, por lo que advertimos que puede ser en un gran fraude y afecta a toda a comunidad’, precisó la subdelegada.



Los vecinos aseguran que el parque es el más grande de la zona, y tiene unos 25 árboles, pero temen que pueda haber un nuevo intento de ingresar con violencia, por lo que se mantendrán alerta y con guardias en el predio, pues no van a permitir que los despojen del área verde de su comunidad.