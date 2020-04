Vecinos de Santo Tomás bloquean acceso a oficinas de Caasim en Zempoala.



Protestan por la falta de agua desde hace dos meses en esa localidad.



Juan Ricardo Montoya.



Un grupo de aproximadamente 50 vecinos de la localidad de Santo Tomás del municipio de Zempoala, Hidalgo mantienen bloqueada desde la mañana del martes los accesos de las oficinas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) en protesta porque desde hace dos meses no tienen servicio de agua.



Los molestos pobladores arribaron a las oficinas de Caasim ubicadas en la cabecera municipal de Zempoala y se apostaron en las puertas de acceso, sin permitir la entrada o salidas de ninguna persona.



Tras acusar a los funcionarios de Caasim de no haberles brindado ninguna información del porque no reciben agua desde hace 60 días, los vecinos decidieron bloquear las puertas del organismo.



Exigen que el servicio sea reanudado de forma inmediata.



El acto de protesta inició alrededor de las 7:00 horas de la mañana.