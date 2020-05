Velará CDHEH para que Hoy No Circula en Hidalgo sólo sea temporal

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) dio a conocer que el programa Hoy No Circula aplicado en el estado deberá suspenderse una vez terminada la crisis sanitaria, para que sea validado



El ombusman Alejandro Habib Nicolás, expresó que la medida implementada por el Gobierno del Estado está sustentada en la emergencia sanitaria mundial y no trasgrede derechos ciudadanos siempre y cuando esté justificada, en este caso por la crisis de salud.



Igualmente, es menester, enfatizó, que el programa tenga carácter transitorio, es decir que después de un periodo debe suspenderse.



Además, subrayó, ’este programa tiene que ser temporal. Su aplicación no quiere decir que ya se vaya a quedar en el estado de Hidalgo de manera permanente, únicamente puede estar vigente durante el periodo que lo establezcan las autoridades sanitarias’. puntualizó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.



Una vez que se cumplen con todas las características, el programa ’no es inconstitucional ni viola derechos humanos cuando es temporal, se hace saber a través de un documento legal que es publicado para que todo mundo lo conozca y que se justifique en este caso por un tema de salud’, explicó el ombusman. José Luis Rico | Quadratín Hidalgo