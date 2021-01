Ven incapaz a Sergio Baños 7 de cada 10 pachuqueños: Inegi

A poco más de un mes de haber iniciado la administración de Sergio Baños como alcalde de Pachuca, el 63.3% de la población considera que en los próximos meses continuará -igual de mal- o empeorará la inseguridad en la ciudad, principalmente porque el 72.4% asegura que no es capaz de resolver problema municipal alguno.



Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizada a ciudadanos mayores de edad en diciembre del 2020.



La percepción de los ciudadanos hacia la autoridad local no es muy alentadora, toda vez que 7 de cada 10 pachuqueños consideran que la administración de Sergio Baños es incapaz de resolver alguna problemática municipal, donde el 72.4% lo calificó de poco o nada efectivo.

El 52.8% de los ciudadanos de Pachuca encuestados indicaron que en diciembre sintieron más insegura la ciudad.



Respecto a la percepción de la población de Pachuca sobre las autoridades de Seguridad Pública, las cifras tampoco le fueron muy favorables, pues para el cuarto trimestre de 2020 el 44.4% vivió algún acto de corrupción.



Con el Hoy no Circula sanitario, la mitad de la población con automóvil tienen que trasladarse a su trabajo en transporte público; pues el 69.5% de la población indicó que encuentran inseguro el transporte.



Al menos 4 de cada 10 pachuqueños considera que uno de los principales problemas de la ciudad que no atienden las autoridades es el crecimiento de la delincuencia, tras ser víctimas de robos, extorsiones, secuestros y fraudes.



El 59.3 % tienen temor a ser víctimas de la delincuencia mientras van caminando por la noche; ante lo cual no favorece la falta de alumbrado que desde el inicio de su administración el 49% de los pachuqueños consideró que es deficiente, durante diciembre aumentó a 62.7% de inconformes con el alumbrado.



Por el mismo temor, el 54.3% de la población impide que los menores de edad salgan de su casa.