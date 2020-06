Vence el gobernador Astudillo al COVID-19; resulta negativo en reciente prueba de laboratorio

El Gobernador Héctor Astudillo Flores, recuperó su salud al superar el Covid-19, a 21 días de haber resultado positivo a la prueba de laboratorio, el Ejecutivo Estatal, informó además que en una llamada telefónica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo extensivo a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz su reconocimiento por los resultados en materia de seguridad y las acciones ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en Guerrero.



"Fue una llamada del Presidente Andrés Manuel López Obrador que mucho agradezco y mucho valoro y que me pidió transmitir un mensaje por todo el trabajo que se viene haciendo en torno a la seguridad y al tema del Covid-19 cosa que hago extensiva a todos los integrantes de esta Mesa de Coordinación Estatal", expresó Astudillo Flores.



Durante la sesión de trabajo de forma virtual de la Mesa de Coordinación Estatal, el Gobernador Astudillo Flores, compartió, "recibí la prueba de mi examen y quiero decirles que resulté negativo. Hemos logrado superar que el contagio, salió negativo, me sacudí el famoso Covid-19 que me anduvo persiguiendo durante un tiempo y se me logró pegar y que durante 21 días lo sufrimos, hoy cumplo 22 días pero estoy fuera de este asunto como me fue comunicado".



El Gobernador Héctor Astudillo Flores, al hacer extensivo el reconocimiento del Presidente López Obrador, indicó que las instituciones federales, estatales, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, han logrado que sean menores las afectaciones de la pandemia del Covid-19 en la población.



"La lección es que independientemente el tiempo que dure el tema del Covid-19, que no es un asunto que está en las manos de nadie de nosotros resolverlo, sí es tratar que sea menor y superarlo. Que el sistema de Salud debe mejorar y con mayor atención, todo eso hay que superarlo en el tiempo que me queda como Gobernador", señaló Astudillo Flores.



Planteó entre mejoras al sistema de Salud a favor de los guerrerenses, concluir los proyectos hospitalarios como en Cruz Grande, tener presente que el Hospital de Chilapa está siendo atendido con la ayuda de la Defensa Nacional, se ha logrado ampliar la capacidad hospitalaria del hospital Naval, así como en los hospitales de la Secretaría de Salud.



"Lo que no hay que bajar es el nivel de atención en salud, ese debe ser uno de los propósitos de todos nosotros encabezado por el Gobernador Astudillo", llamó el Ejecutivo Estatal.



El Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, reiteró que el trabajo conjunto de la Policía del Estado con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado han evitado la actividad y la presencia delincuencial en la capital de la entidad, logrando disminuir el delito de homicidio doloso disminuyó un 40.54 por ciento.



Mientras que en Acapulco se ha reducido el homicidio un 34.61por cuento, en Chilapa la baja ha sido del 44.23 por ciento, en Zihuatanejo la disminución es del 21.31ppr ciento, y en Taxco 15.55 por ciento.



Igualmente se informó que se ha desplegado una presencia institucionales conjunta en Iguala para disuadir la incidencia delictiva en el municipio y se evaluó el trabajo conjunto implementado por las instituciones de seguridad en las siete regiones de la entidad.



En el tema de la emergencia sanitaria, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que la ocupación hospitalaria para pacientes de COVID-19 está al 45 por ciento.



De las 752 camas para pacientes COVID-19 en los hospitales de la entidad están ocupadas 339.



En los hospitales de Acapulco, municipio con mayor número de contagios y defunciones por coronavirus es del 48.4 por ciento, en los nosocomios del sector salud estatal, IMSS, ISSSTE, SEDENA y SEMAR.



En la sesión virtual, asistieron el Delegado federal Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, el jefe del Estado Mayor de la Novena Región Militar, General José Francisco Terán Valle, de la Octava Región Naval, Almirante Francisco Limas López, de la 35 Zona Militar, General Ernesto Ávalos Pardo, el Coordinador de la Guardia Nacional General Antonio Ramos Argüello el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Secretario Técnico Hermes Teodoro González, entre otras autoridades civiles y militares.