Vence este viernes 31 de julio plazo para obtener beneficios en tenencia y reemplacamiento vehicular en el EDOMÉX

• Invita a quienes no han realizado sus trámites a no dejarlo para los últimos días y así evitar contratiempos.



• Consisten beneficios en 100 por ciento en pago de tenencia a vehículos de hasta 400 mil pesos sin IVA y 50 por ciento de descuento en reemplacamiento para aquellos que no tengan adeudos.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México reitera que no habrá prórroga en los beneficios fiscales en tenencia y reemplacamiento que vencen el próximo viernes 31 de julio.



El Director General de Recaudación, Roberto Guzmán, exhortó a los propietarios de vehículos que no han realizado sus trámites a que lo hagan lo más pronto posible para evitar contratiempos debido a que los últimos días siempre crece la demanda y los riesgos de saturación del sistema electrónico.



Recordó que los apoyos que originalmente terminaban el 31 de marzo se ampliaron durante cuatro meses con el objetivo de apoyar a la economía de las familias mexiquenses, pero no habrá nuevas prórrogas.



’El próximo viernes 31 de julio vence la última prórroga para el pago de tenencia y reemplacamiento. Estos apoyos originalmente vencían el 31 de marzo y el Gobierno del Estado decidió ampliarlos por cuatro meses más para gozar del subsidio de la tenencia y reemplacamiento si sus placas fueron expedidas en los años 2014 y 2015. Les recomendamos no dejarlo al último y cumplir en tiempo’, indicó.



Los beneficios fiscales y subsidios que se otorgan son subsidio del 100 por cierto en el pago de tenencia 2020, para los vehículos que están al corriente en el pago de este impuesto, y el valor factura no exceda de 400 mil pesos sin IVA, así como 115 mil pesos sin IVA en el caso de las motocicletas.



En cuanto al reemplacamiento, los vehículos con placas expedidas en 2014 y 2015 podrán obtener el 50 por ciento en el costo del trámite si están al corriente o se regularizan con el pago de tenencia. Además de la condonación al 100 por ciento en adeudos 2018 y anteriores para quienes se regularicen.



También podrán realizar el cambio de propietario o baja de placas por robo o siniestro sin costo.



Los contribuyentes que desean realizar sus trámites deberán ingresar al portal sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o para dudas sobre los trámites vehiculares llamar al 800-715-4350 y a través de las redes sociales oficiales en Facebook y Twitter como @FinanzasEdomex.



’Hemos hecho adecuaciones en nuestro portal y estamos preparados para atenderlos, recomendamos el uso de los servicios electrónicos para que puedan realizar el trámite’, puntualizó Roberto Guzmán.