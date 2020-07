Vence plazo de subsidio a la tenencia y reemplacamiento el 31 de julio

• Informa administración estatal que después del 31 de julio ya no habrá prórroga.



• Se invita a los propietarios que no han realizado sus trámites a ingresar a sfpya.edomex.gob.mx/recaudacion/ para gozar de los beneficios y se recomienda no dejarlos al final.



Toluca, Estado de México, .- El Gobierno del Estado de México recuerda a los propietarios de vehículos que el próximo lunes 31 de julio vence el plazo para gozar de los subsidios y beneficios fiscales que se otorgan en apoyo a la economía familiar.



El programa de apoyo al subsidio de tenencia y reemplacamiento, que originalmente terminaba el 31 de marzo, se amplió hasta el 31 de julio derivado de la situación sanitaria provocada por el COVID-19, y al concluir este periodo ya no habrá más prórroga.



Por ello, se invita a los contribuyentes que no han realizado sus trámites a ingresar a: sfpya.edomex.gob.mx/recaudacion/ con el objetivo aprovechar los beneficios que el gobierno estatal amplió durante cuatro meses como medida de apoyo a la economía de las familias mexiquenses.



Los trámites se pueden realizar vía electrónica como parte de las medidas preventivas indicadas por las autoridades sanitarias para evitar nuevos contagios.



Los beneficios son los siguientes: subsidio del 100 por cierto en el pago de tenencia 2020, para los vehículos que están al corriente en el pago de este impuesto, y el valor factura no exceda de 400 mil pesos sin IVA, así como 115 mil pesos sin IVA en el caso de las motocicletas.



En cuanto al reemplacamiento, los vehículos con placas expedidas en 2014 y 2015 podrán obtener el 50 por ciento en el costo del trámite si están al corriente o se regularizan con el pago de tenencia. Además de la condonación al 100 por ciento en adeudos 2018 y anteriores para quienes se regularicen.



Además, podrán realizar el cambio de propietario o baja de placas por robo o siniestro sin costo.



El gobierno mexiquense recomienda a los contribuyentes que para evitar contratiempos no deje el trámite hasta los últimos días de julio y pone a su disposición el teléfono 800 715 43 50, así como las redes sociales de la Secretaría de Finanzas de la entidad para atender cualquier duda sobre los trámites vehiculares.