TOLUCA, Estado de México.- La detección oportuna fue clave para que la Señora Lilia Martínez Ayala, originaria de Coatepec Harinas, venciera la primera etapa contra el cáncer de mama, esto luego de que resultara exitosa la cirugía a la que fue sometida en el Centro Oncológico Estatal (COE) del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).



’Victoriosa, porque mi tumor fue buena etapa y es un tumor no tan maligno, que se puede controlar y tal vez curar’, señaló al compartir su caso de vida.



Por su buena condición, el equipo de cirujanos del ISSEMYM le dio las opciones para poder intervenir a tiempo. ’Me valoraron, me dieron las alternativas de la cirugía, me dieron las dos alternativas que son: la definitiva o la conservadora, yo opté por la conservadora y realmente fue un éxito’, apuntó.



Explicó que su vida cambió a partir de una revisión anual que tuvo con su ginecóloga, quien se percató que tenía un hundimiento en el seno derecho, por lo que era necesario realizar diversos estudios, ultrasonidos y una biopsia que confirmó el tipo de cáncer.



’Para mí fue un impacto porque nunca espere eso, siempre uno cree que está sano porque no le duele nada, nunca tuve ningún dolor y yo no me había percatado de ese cambio en mi seno’.



La motivación de su familia, así como la ayuda de los especialistas que continúan acompañándola y revisando su caso, posterior a la operación, es lo que le ha permitido salir victoriosa, por lo que ahora Lilia es una mujer más consciente de su salud e invita a que más mujeres tengan una cultura de la prevención.



’A veces nosotras como mujeres nos olvidamos, le damos prioridad a todas las cosas cuando, a lo que tenemos, a nuestros hijos, a nuestro esposo y a nuestro trabajo y nos olvidamos como mujeres y a veces por ese descuido dejamos nuestra salud y nos atendemos al último’.



De igual manera, reconoció la labor del personal de salud del ISSEMYM, por su dedicación y El Poder de Servir, por lo que espera seguir saliendo avante en la segunda etapa de su tratamiento, el cual incluye radioterapias.



En este caso, como en otros, el ISSEMYM garantiza tratamientos integrales; a la fecha, la Institución registra un nivel de abastecimiento de medicamento de 80 por ciento promedio en sus 116 unidades médicas, con miras de lograr un 85 por ciento a finales de este mes.



Cabe señalar que el cáncer de mama es uno de los más frecuentes a nivel mundial y, también la principal causa de muerte por tumores malignos entre mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).