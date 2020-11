Vencen 62 mil 406 mexiquenses al COVID-19 gracias al profesionalismo del Sector Salud

Exhortan autoridades a no bajar la guardia y fortalecer las medidas preventivas sanitarias como uso de cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y establecer sana distancia.



Toluca, Estado México, 19 de noviembre de 2020. En el Estado de México, 62 mil 406 personas se han recuperado de COVID-19 y han recibido su alta sanitaria por parte de personal médico de la entidad, quienes con valentía y compromiso desde el primer caso registrado de esta nueva enfermedad mantienen una batalla sin precedentes en la primera línea de atención.



La dependencia, que encabeza el Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, informó que suman 99 mil 445 los casos que se han confirmado como positivos tras realizarles una prueba PCR de laboratorio, y señalaron que hasta el momento se registran 19 mil 519 personas en aislamiento domiciliario y 24 mil 800 son consideradas como sospechosas de estar contagiadas del nuevo coronavirus.



Detallaron que mil 846 mexiquenses reciben atención en hospitales de las diversas instituciones de salud de la entidad y mil 881 están internados en nosocomios ubicados en otras demarcaciones del país.



Dieron cuenta que lamentablemente la cifra de las personas que han fallecido a causa de este padecimiento se ha elevado a 13 mil 793 mexiquenses y se contabilizan 132 mil 399 los casos que han resultado negativos.



Por su parte, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, ha señalado que es posible impulsar la reactivación económica y cuidar la salud de la población con el esfuerzo y responsabilidad de todos por lo exhortó a no bajar la guardia y fortalecer las medidas sanitarias preventivas como el uso cubrebocas, lavar de manera frecuente las manos, guardar sana distancia y el uso de gel antibacterial.



La Secretaría de Salud de la entidad llamó a los mexiquenses a seguir las indicaciones que emite la autoridad sanitaria, con especial énfasis en el cuidado de los grupos vulnerables, a quienes se recomienda no salir de casa y tener presente que el teléfono de atención 800-900-3200 sigue en operación las 24 horas del día.