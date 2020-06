Vencer el miedo, y de ser necesario empezar a salir ’poco a poco’ del confinamiento por la pandemia del coronavirus: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, hizo un llamado a la población a vencer el miedo y, de ser necesario, empezar a salir ’poco a poco’ y con precaución del confinamiento por la pandemia de coronavirus, pues reiteró que es necesario avanzar hacia la nueva normalidad.



El Ejecutivo federal, explicó que por eso empezó a realizar giras por el país, para que paulatinamente se vayan reactivando los diversos sectores económicos y sociales, pero con todas las medidas sanitarias.



Señaló, ahora que ya comenzó el proceso de reapertura lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad y que actuemos de forma responsable, tenemos que vencer no solo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado.



El Mandatario federal detalló, ’si hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo; hay muchos que no tiene ganas de salir y hay que salir, poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad y siendo respetuoso con el que no quiere salir y está haciendo su trabajo en su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso; pero debemos ir saliendo porque hay millones de mexicanos que viven al día; con equilibrio, cuidar nuestra salud y poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad’, expresó.

Asimismo, informó que en la Ciudad de México, junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se está analizando el proceso de reactivación.



Aseguró, lo mismo está ocurriendo en la frontera norte, en donde aseguró que ya es necesario retomar actividades normales, pero esa decisión se debe tomar con las autoridades de salud y en acuerdo con Estados Unidos.



’Yo espero que cada vez sea más la apertura en la frontera porque nos hace falta que haya normalidad, no solo en la frontera, en todos lados, buscar el equilibrio, ser muy responsables con la atención a la pandemia, decir ya no hay peligro, ya no hay riesgo y exponernos, no’, abundó.

Sin embargo, el presidente dejó en claro que se debe respetar a quienes pueden seguir en sus casas trabajando, pero es necesario tomar como prioridad a los trabajadores que viven al día y tienen necesidad de salir a ganarse la vida.



Reiteró que está en análisis la ruta de su próxima gira, la cual será determinada en conjunto con el gabinete de salud.



ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

PODRAN ABRIR CUENTA BANCARIA



El jefe del Ejecutivo indicó, que gracias a una reforma legal los jóvenes estudiantes de nivel medio superior que recién beca para continuar estudios, podrán abrir una cuenta bancaria para poder cobrar los apoyos, por lo que se evitarán problemas y especulaciones al hacer entrega de manera personal.



El presidente hizo saber, no se podían entregar recursos a través de bancos que abrieran cuentas bancarias a los jóvenes de menores de 18 años; que coincide con estudiantes de nivel medio-superior, lo que se conoce como preparatoria; todos los estudiantes de nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria porque no se les permitía.



Se hizo una reforma legal y ahora van a poder cobrar sus becas con tarjeta bancaria. Es muy importante porque en este programa son cerca de 4 millones de jóvenes que reciben el apoyo, y había que ir escuela por escuela y entregar muchas veces el apoyo en efectiva y esto pues significa riesgos de corrupción de que no les llegue a los jóvenes o se les quite un porcentaje, el famoso piquete de ojo.



Ahora ellos van a tener su tarjeta y desde la tesorería de la federación directo van a recibir sus becas’.



EL Inmecob CAPTARA AHORROS



El presidente dijo que estaría a favor de la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, (Inmecob) al fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); señalando que si es para ahorrar está a favor.



"Hay que recordar que los legisladores obviamente tienen capacidad y facultades para presentar reformar, o iniciativas de ley, no solo es el ejecutivo, ellos presentan iniciativas. No sabía de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal pero si ayuda a reducir los gastos cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto.



Este organismo el Ifetel me comentan tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, pero no es único caso, el instituto de transparencia igual, y en el caso de instituto de transparencia es un presupuesto de más de mil millones de pesos al año.



"Nosotros todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien; le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada y todavía se enojan porque no pueden ganar más que el Presidente de la República y ponen amparos y llegaban a ganar más de 600 mil pesos al mes, eran de los mejores pagados en el mundo, era una república simulada".



URGE A ORGANISMOS AUTONOMOS

RETOMAR ACTIVIDADES



El Ejecutivo federal, aprovechó para urgir a los poderes Legislativo y Judicial para retomar actividades ya que es necesario concentrar los 250 mil millones de pesos que se encuentran en los diferentes fideicomisos de las secretarías.



"Vamos a dar a conocer las estructuras, los organigramas, este instituto anticorrupción iba a tener salas regionales, más la sala central, estamos hablando como de 300 cargos, imaginen cuánto cuesta eso. Ahora vamos a hacer una propuesta para que haya una sola sala nacional que atienda todo.



"Fue excesivo, fue una manera de simular de que había justicia y no había impunidad, pero fue la época donde más se simulaba y más se robaba; eso es lo que queremos corregir y eso es lo que queremos que los legisladores nos sigan ayudando; ojalá y resuelvan por teleconferencias porque ya es mucho el tiempo que está parado el Poder Legislativo y el Poder Judicial y hay una emergencia, y la emergencia no solo es necesaria, tenemos que atender las necesidades del pueblo.



"Necesitamos legislar sobre los fideicomisos, nos interesa resolver esto porque vamos a poder reunir 250 mil millones de pesos, que son de apoyo a la gente para no tener que solicitar deuda, porque es lo que quisieran, ’deja las cosas como están y recurre a la deuda’, No, ¿y si hay un rebrote y ya tenemos los techos de deuda? Hay que actuar con responsabilidad y apretarnos nosotros el cinturón el gobierno para tener finanzas públicas sanas".