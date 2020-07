Vendaval tecnológico arrastrará a abogados que no se capaciten: José L. Gonzàlez

Ello, al ofrecer la videoconferencia ’La nueva era tecnológica para los abogados y sus retos’ que organizó el Congreso del Estado a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.



El conferencista, quien es doctor en Derecho, analista jurídico, profesor e investigador de la Universidad Olmeca, conferencista y panelista en diferentes foros nacionales e internacionales, advirtió que desde 1949 se acuñó el término de Jurimetría.



Entendidas ésta, expuso, como la sustitución del juez por la computadora, pues es una herramienta de analítica jurisprudencial que permite tener la estrategia más eficaz con varios indicadores

’Es una de las visiones jurisprudenciales más completas, observó, desde la primera instancia hasta el Supremo Tribunal de Justicia del que se trate.



A ello le agregó que la informática jurídica nació en 1959.

Sin embargo, advirtió que ello ha traído también la existencia de diversos delitos informáticos, como el fraude en una infinidad de modalidades, tales como introducción de datos falsos, caballo de troya, técnica Salami, puertas falsas, ataques improvisados, recogida de información residual, información no autorizado, planificación y simulación de un delito, entre otros.



Ahora con la pandemia del COVID-19, advirtió, los profesionales del derecho están obligados a utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para seguir desarrollándose en lo profesional.



El reto, dijo, es conocer el ámbito de aplicación del derecho informático en el desempeño de las labores para no incurrir en un delito voluntario o involuntario por el desconocimiento de la materia,

’Hay que entender que el futuro ya nos alcanzó, en particular a los abogados’.



Quienes no tengamos la imaginación o modernización tecnológico en nuestras oficinas y centros de trabajo, aseguró, muy pronto el vendaval de la inteligencia artificial no dejará nada de nosotros. Es un panorama sombrío.



Sin embargo, aseguró que al mismo tiempo es una gran oportunidad, es un punto de quiebre para seguir siendo más exitoso de lo que ya se es.



Para ilustrar que todo sigue avanzando, González Martínez recordó que la reforma constitucional al juicio de amparo marcó un nuevo rumbo y la nueva Ley de Amparo de 2013 confirmó esas novedades.

Ahora, dijo, las promociones deberán hacerse por escrito y es optativo presentarlo en electrónico, lo que implica utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, respaldadas con la firma electrónica.



Sin esta firma, expuso, ya no se puede acceder a ninguno de los servicios que se ofrecen, incluyendo los expedientes electrónicos.



Ya hay, observó, actuaciones electrónicas y diligencias con videollamadas, y seguramente se desahogarán todas las partes del procedimiento, pruebas, testigos, etcétera, también de manera digital.

Por todo lo anterior, el conferencista advirtió que si los abogados no hacen el esfuerzo de capacitarse, más pronto de lo que imaginan ya estarán fuera del mercado.



La clausura de la videoconferencia estuvo a cargo de Alma Luz Bernal, vicepresidenta nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.