Vendedores de oxigeno lucran con la salud ¿ que hace AMLO para evitar abusos, nada?

CIUDAD DE MEXICO, A 26 de enero.- La escasez de tanques de oxígeno medicinal en la Ciudad de México por la pandemia de COVID-19, es aprovechada por defraudadores.



Silvia ha sido estafada dos veces, primero le vendieron en 20 mil pesos un tanque que no sirve para contener oxígeno.



Silvia Vázquez Jiménez, dijo: ’Nos vendieron un tanque de oxígeno y resulta que es de helio’.



El helio es un gas que se usa para inflar globos.



Después, en su desesperación por conseguir un tanque para su hermana, quien está enferma de COVID-19, cayó en otro fraude.



Silvia Vázquez Jiménez, señaló: ’Compramos un tanque por internet y resulta que un verdadero fraude porque nunca llegó el tanque a casa’.



Quienes la defraudaron le dijeron que estaban ubicados en Cuautitlán, Estado de México y le pidieron hacer un depósito bancario para asegurar la compra.



Silvia Vázquez Jiménez, explicó: ’Nos pidieron el depósito y que ellos nos iban a traer el tanque hasta acá y nosotros con la desesperación, la angustia, pues caímos, entonces ahí afortunadamente fueron 13 mil pesos, no fue mucho, pero bueno de alguna manera pues, pero aquí la gente está abusando de esta gran necesidad’.



También hay quienes aprovechan la escasez de tanques de oxígeno para venderlos a sobre precio.



María de los Ángeles García, afectada por la escasez de tanques de oxígeno medicinal, detalló: ’Mucha gente que viene y nos ofrece, a nosotros que estamos formados, tanques pequeños que a lo mucho vendría costando 6 mil, 7 mil pesos, en 15 mil pesos’.



María de los Ángeles tiene dos tanques pequeños prestados, quiso rentar un concentrador de oxígeno, pero temió ser defraudada.



’En internet, nosotros nos metimos para buscar un concentrador por la necesidad y nos pedían que les depositáramos y hasta que tuviéramos el comprobante de que ya estaba depositado nos lo entregaban, entonces no, yo les decía sí es contra entrega te lo doy, si no, no te voy a depositar’, señaló María de los Ángeles García.



Arturo tiene enferma a su esposa de 72 años, le prestaron dos tanques pequeños y tuvo que rentar uno más para garantizarle el oxígeno a su esposa.



Arturo Santana, dijo: ’De depósito 4 mil 500, mil quinientos para una semana, mil 500 por semana le cobran’.



A sus 80 años, se turna con su cuñada y su hija para hacer fila y abastecer sus tanques de oxígeno.



Arturo Santana, señaló: ’Pero ahorita mandamos a una persona a que se formara para cuando se acabara el tanque, venirlo a llenar nuevamente que es lo que estamos haciendo ahorita’.



En las filas, se puede esperar hasta 5 o 6 horas.



La Policía capitalina trata de disuadir a la gente para que no se amontone en la entrada de la distribuidora de oxígeno medicinal ubicada en la colonia Escandón.



Pero nadie se retira hasta no conseguir la tan preciada recarga de oxígeno, hay quienes se forman hasta dos veces al día o pierden casi todo un día a la espera de la recarga.



Profeco y las distribuidoras de oxígeno lanzaron la campaña ‘Devuelve tu tanque por amor a la vida’, a fin de que quienes ya no los usen los regresen para que sean usados por otras personas.