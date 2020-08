Venderá Penchyna al PRI para salvar su pellejo por temor a videoescándalos

De acuerdo con el rotativo Milenio según datos de una fuente que sigue de cerca el proceso de Emilio Lozoya, el exdirector de Infonavit y ex presidente de la Comisión de Energía del Senado cuando se autorizó la Reforma Energética, David Penchyna, colabora desde la semana pasada con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener el mismo beneficio que Emilio Lozoya en caso de que también se difunda su implicación en el escándalo de sobornos otorgados a funcionarios.



Penchyna ha sido ventilado en la declaración de Lozoya como uno de los operadores a quien el expresidente Peña Nieto ’encargó’ como enlace para sobornar a legisladores desde su posición en el Senado de la República, por lo que también existiría un video que lo incrimina entregando fajos de billetes en efectivo a sus asistentes en alguna de sus oficinas de la Ciudad de México.



La versión se sostiene en que, antes de hacer su declaración, Lozoya habría preparado su defensa en función de las pruebas que puede acreditar, condición por la que si mencionó al político hidalguense, es porque cuenta con el material audiovisual y/o testimonial para hundirlo en la cárcel, especialmente por el escándalo de sobornos con la empresa Odebrecht.



Además, el rotativo asegura que Penchyna tiene una carta bajo la manga ’por si presionan’ y no es defendido por sus presuntos cómplices -al igual que Lozoya-, pues revelaría la implicación de otros actores en presuntos desvíos del Infonavit que habrían beneficiado a perfiles del Revolucionario Institucional (PRI).

Hasta donde se ha dado a conocer, Emilio Lozoya narró que uno de los pactos para recibir el pago de Odebrecht ocurrió en la panadería El Globo, de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, con el ex director de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Weyll, cita a la cual aseguró haber acudido por órdenes de Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña de Peña.



“La instrucción era gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, principalmente en el extranjero”, señaló Lozoya Austin en su testimonio respecto a dicho encuentro, mismo en el que el brasileño se comprometió a entregar 4 millones de dólares, de los cuales depositó 3 millones 150 mil dólares en la off shore Latin America Asia Capital Holding LTD.



El ex funcionario federal señaló haber informado de este movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray Caso, según el testimonio de Lozoya Austin previo a su extradición, en el cual el ex director general de Pemex también comunicó al Gobierno Federal mexicano que Odebrecht entregó otros 6 millones de dólares luego de obtener un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo.



Esos 6 millones de dólares fueron transferidos a Fabiola Tapia Vargas, administradora de Construcciones Industriales Tapia, una empresa que se asoció con Odebrecht para las obras en Tula. La mujer, quien murió en mayo de 2014, le entregó a Lozoya Austin una tarjeta de una cuenta con los 6 millones de dólares, para ponerlos a disposición del Gobierno de Peña Nieto.



Según admitió Lozoya Austin en su testimonio, parte de ese dinero fue usado para sobornar a legisladores en una oficina en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. El ex director general de Pemex señaló que el “enlace” designado por Los Pinos era el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado.



Uno de los encuentros que refirió Lozoya Austin se registró el 17 de septiembre de 2014, fecha en que asegura que una persona encargada del reparto de dinero, cuya identidad por ahora no ha revelado, entregó 6 millones de pesos a Penchyna Grub -ex director general del Infonavit en la oficina de Montes Urales.Con información de Carlos Álvarez | ZETA TIJUANA y MILENIO