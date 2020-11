Vendió PRI padrón electoral en Mercado Libre y lo multan con 84 millones

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar al PRI con la reducción del 10% de su presupuesto anual, tras haber ofertado el padrón electoral en Mercado Libre en 2018.



Los consejeros aprobaron sancionar al PRI con 84 millones 388 mil 178 pesos, 10% de su presupuesto anual, luego de que comprobaran que su representante ante la Comisión Nacional de Vigilancia en el 2018 ofertó en 2 mil pesos el padrón electoral en Mercado Libre.



Ciro Murayama recordó que en octubre de 2018 la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tuvo conocimiento de que en Mercado Libre se ofertaba la lista nominal por lo que las autoridades correspondientes comenzaron a investigar.



’Tras una investigación exhaustiva se acreditó que Mario Silva Rodríguez es la persona que pretendía realizar la venta de la base de datos que se entregó al PRI el 12 de febrero de 2015 y que nunca fue reintegrada a la autoridad electoral’, detalló el INE en un comunicado.



Una vez que se dio a conocer la situación, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) con apoyo de la Policía Cibernética, lograron que Mercado Libre diera de baja esa oferta y se eliminara de la nube cibernética.



Los datos de 80 millones de personas se vieron en riesgo por lo que el partido incumplió en su deber de resguardar el padrón.



El representante del PRI, Gerardo Triana, argumentó que no se ha obtenido un proceso con claridad pues no se pudo señalar de manera directa al responsable debido a que ha fallecido.



«No nos deslindamos, no estamos pidiendo la reducción de la sanción solo la reconsideración’, indicó Triana.



Los consejeros Faz y Ruiz Saldaña incluso pidieron que no se les diera la oportunidad de pagar en seis mensualidades de 14 millones de pesos cada una, sino que al tratarse de una falta grave, se le cobrara ministración mensual del 50% pero se rechazó la propuesta. Con información de REGENERACIÓN