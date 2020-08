El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abordado al coronavirus de la misma manera que a cualquier amenaza interna para su gobierno: con el despliegue de su represivo aparato de seguridad.



El gobierno de Venezuela etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con el coronavirus como ’bioterroristas’. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro para enfrentar al virus.



Y acorrala a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados.





Venezuela: el país que trata a sus enfermos de Covid como si fueran criminales y enfrenta al virus con su fuerza militar

The New York Times

Anatoly Kurmanaev, Isayen Herrera and Sheyla Urdaneta

The New York Times19 de agosto de 2020

Men who were detained for not complying with COVID-19 regulations by breaking curfew or attending block parties, are transported in a police van to a coliseum, in the Petare neighborhood of Caracas, Venezuela, early Saturday, Aug. 8, 2020, as part of an operation to educate residents on the risks of being out and socializing in groups amid the new coronavirus pandemic. Residents are released a few hours later after receiving instruction on best social distancing practices. (AP Photo/Ariana Cubillos)Ver fotos

El gobierno de Venezuela etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con el coronavirus como “bioterroristas”. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro para enfrentar al virus. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Más

CARACAS, Venezuela — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abordado al coronavirus de la misma manera que a cualquier amenaza interna para su gobierno: con el despliegue de su represivo aparato de seguridad.



El gobierno de Venezuela etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con el coronavirus como “bioterroristas”. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro para enfrentar al virus.



Y acorrala a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados.



Un oficial de seguridad en Caracas custodia a personas temporalmente aprendidas en julio. El personal de la Guardia Nacional detiene a los ciudadanos durante horas para explicar la importancia de cumplir con las medidas de cuarentena. El programa se conoce como la "escuela de la conciencia". (Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times)Ver fotos

Un oficial de seguridad en Caracas custodia a personas temporalmente aprendidas en julio. El personal de la Guardia Nacional detiene a los ciudadanos durante horas para explicar la importancia de cumplir con las medidas de cuarentena. El programa se conoce como la "escuela de la conciencia". (Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times)

Más

En hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas, los venezolanos que regresan son obligados a permanecer en habitaciones abarrotadas con comida, agua o cubrebocas limitados y mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses para hacerse las pruebas de coronavirus o recibir tratamientos con medicamentos no probados, según entrevistas con los detenidos, videos que han tomado con sus celulares y documentos gubernamentales.



“Nos dijeron que venimos contaminados, que somos culpables por infectar al país”, dijo Javier Aristizábal, un enfermero de la capital, Caracas, quien relató que pasó 70 días en esos centros luego de regresar de Colombia en marzo.



A man who was detained for not complying with COVID-19 regulations by breaking curfew and being out on the street drinking, is disinfected with an alcohol solution after he was transported to a coliseum in the Petare neighborhood of Caracas, Venezuela, early Saturday, Aug. 8, 2020, as part of an operation to educate residents on the risks of being out and socializing in groups amid the new coronavirus pandemic. Residents are released a few hours later after receiving instruction on best social distancing practices. (AP Photo/Ariana Cubillos)Ver fotos

Maduro adoptó un enfoque de línea dura y trató al coronavirus como una amenaza a la seguridad nacional que podría desestabilizar a su nación en bancarrota y poner en peligro su control del poder. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Más

En San Cristóbal, una de las ciudades más importantes del país, los activistas del partido gobernante están marcando las casas de las familias sospechosas de tener el virus con carteles y amenazándolas con detenerlas, dijeron los residentes. En la cercana ciudad de Maracaibo, la policía patrulla las calles en busca de venezolanos que reingresaron al país sin autorización oficial. Los políticos opositores cuyos distritos electorales registran un brote dicen que los amenazan con ser enjuiciados.



“Este es el único país del mundo en donde tener COVID es delito”, dijo Sergio Hidalgo, un activista de la oposición venezolana que contó que había contraído síntomas de la enfermedad solo para terminar con agentes de la policía en su puerta y funcionarios gubernamentales acusándolo de infectar a la comunidad.



Durante la noche, un grupo de agentes detiene a personas que no cumplen con las medidas de cuarentena. Entre 70 y cien personas son detenidas cada día por lapsos de entre 24 y 72 horas. (Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times)Ver fotos

Durante la noche, un grupo de agentes detiene a personas que no cumplen con las medidas de cuarentena. Entre 70 y cien personas son detenidas cada día por lapsos de entre 24 y 72 horas. (Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times)

Más

A medida que la pandemia arrasaba a los países vecinos y abrumaba redes de atención médica mucho más preparadas que el colapsado sistema de salud de Venezuela, Maduro adoptó un enfoque de línea dura y trató al coronavirus como una amenaza a la seguridad nacional que podría desestabilizar a su nación en bancarrota y poner en peligro su control del poder.



“La pandemia claramente representa una amenaza para el gobierno porque muestra la carencia de sus recursos”, dijo John Magdaleno, un politólogo venezolano en Caracas. “La prioridad es no encarar la pandemia. Es sobrevivencia política de corto plazo”.



En sus siete años en el poder, Maduro ha supervisado el colapso del sistema de salud de Venezuela, la destrucción de la economía nacional y un marcado aumento en el aislamiento internacional del país.