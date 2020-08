PALACIO

Por Mario Díaz



¿Venganza presidencial?



-En la mira Peña Nieto y Calderón Hinojosa

-Los cárteles siempre han estado presentes

-¿A los enemigos, justicia; a los amigos justicia y gracia?



TODO parece indicar que el gobierno de la Cuarta Transformación ha iniciado las hostilidades políticas con miras al proceso electoral que inicia formalmente en septiembre. Los ex presidentes ENRIQUE PEÑA NIETO y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA están en la mira de las baterías de la 4T.



Si las pruebas que presente EMILIO LOZOYA AUSTIN en la Fiscalía General de la República son procedentes, entonces el titular de esa dependencia, ALEJANDRO GERTZ MANERO, habrá de citar a PEÑA NIETO y su ex secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY.



Del mismo modo, el gobierno lopezobradorista podría involucrar penalmente a CALDERÓN HINOJOSA con base en las declaraciones de su ex secretario de Seguridad Pública, GENARO GARCÍA LUNA, quien enfrenta un proceso penal en los Estados Unidos asociado a delincuencia organizada y otros delitos.



Nada que no se haya previsto con anterioridad, sobre todo con la extradición de España de LOZOYA AUSTIN, en evidente negociación política con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al más mero estilo gringo: me das información y te concedo mejor trato.



Al margen de que la 4T se escuda con el combate a la corrupción y fin de la impunidad, es evidente que el huésped del Palacio Nacional a toda costa ’se quiere sacar la espina’ con el ex mandatario nacional FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, por aquello del fraude electoral de 2006.



Ahora que, si existen denuncias y pruebas fehacientes que involucren en la comisión de delitos al ex mandatario nacional panista, tan sencillo como que el gobierno federal morenista aplique la ley y se le juzgue conforme a Derecho. En esa eventualidad, el presidente LÓPEZ OBRADOR no tiene que pedir permiso al pueblo mediante una consulta ciudadana para procesar al titular del Ejecutivo de sexenio anterior.



Así de sencillo.



Es más que claro que LÓPEZ OBRADOR pretende descarrilar el proyecto partidista de CALDERÓN HINOJOSA con la fundación del México Libre, organización con la que participará en los comicios de 2021.



Por otra parte, los sobornos a legisladores con recursos económicos de Odebrecht, el saqueo de las finanzas de Petróleos Mexicanos y la fraudulenta operación de compra-venta de Agro Nitrogenados, por ejemplo, son dardos envenenados que pretenden exhibir al neoliberalismo tricolor.



No obstante, si bien es cierto que es saludable la intención del combate a la corrupción e impunidad, también es una verdad de a kilo que la Cuarta Transformación no está cuidando las formas, lo que da pie a una lectura o perspectiva asociada en realidad a una venganza política y no un proyecto de nación.



Citar que México se convirtió en un narco Estado en el sexenio pasado por la complicidad de GENARO GARCÍA LUNA con el Cártel de Sinaloa, no es una aseveración objetiva del Jefe del Ejecutivo Federal. Cuestión de analizar la liberación de OVIDIO GUZMÁN en Culiacán con el argumento de salvar vidas inocentes. En todo caso, tal calificativo aplicaría para ambos gobiernos, si se trata de ser justos y ecuánimes.



La venganza, utilizando el brazo de la justicia como instrumento político, podría equipararse a la solicitud de extradición de Argentina del empresario CARLOS AHUMADA a solicitud de la fiscalía mexicana, bajo el ’grave cargo’ de adeudar 5 mil 800 pesos por concepto de impuestos a la Secretaría de Hacienda.



Y qué decir del trato desigual de la 4T para ROSARIO ROBLES BERLANGA y EMILIO LOZOYA AUSTIN. La primera, enfrentando el juicio con prisión preventiva oficiosa, mientras el segundo en reclusión domiciliaria y firmando a distancia el libro del Juzgado.



Tampoco se trata de dudar de la buena fe del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sin embargo, los hechos demuestran un doble rasero para medir. Es decir ’a mis enemigos, justicia; a mis amigos, justicia y gracia’.



DESDE EL BALCÓN:

Así como en 1957 la Unión Soviética se adelantó en la carrera espacial con la puesta en órbita del satélite artificial Sputnik, en 2020 Rusia llegó primeramente a la meta en la competencia por la vacuna anti Covid-19, dejando atrás a otras potencias mundiales como Estados Unidos, China, Inglaterra y la India.



En aquella ocasión que dio pauta a la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, un satélite de 54 centímetros de diámetro, 84 kilos de peso y cuatro pequeñas antenas, dio inicio a la era espacial.



La entonces Unión Soviética también logró la supremacía en 1961 al poner en órbita un satélite tripulado por el primer hombre en dar la vuelta al mundo en el espacio: YURI GAGARIN.



Ocho años más tarde, en 1969, los estadounidenses lograron la hazaña de ser los primeros en poner un pie en la luna, superando a los soviéticos.



En 2020, con la pandemia del Covid-19, la vacuna rusa ’Sputnik V’ se convierte en la luz al final del túnel que neutralizará al virus SAR-CoV-2, que prácticamente desquició al mundo entero.



Y hasta la próxima.

mariodí[email protected]