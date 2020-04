Ventiladores para todos

El presidente Andrés Manuel López Obrador acabó, como suele hacerlo en temas polémicos, con la pretendida vigencia de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica que privilegiaba a jóvenes sobre la vida de personas de la tercera edad, en la aplicación de medicamentos y equipo en casos de covid-19, al indicar que habrá ventiladores suficientes sin importar la edad, pues salvar vidas es lo más importante.

Aunque el secretario general del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado ya lo había aclarado, que dicha era un proyecto que se tendría que discutir y aprobar en su caso, y luego publicar en el Diario Oficial de la Federal para su aplicación, no había quedado claro y persistió el temor, la duda y la incertidumbre entre la población acerca de que, si en el lamentable caso de contraer el virus y requerir de atención en hospital alcanzaría o no respirador.

López Obrador, desde el jardín Emperatriz de Palacio Nacional, envió un mensaje en el que informa que gracias a conversaciones con el presidente Donald Trump, de Estados Unidos y Xi Jinping de China –naciones altamente golpeadas por doronavirus-19- se han podido conseguir ventiladores suficientes para asegurar la atención de afectados en los hospitales del país al entrar en la fase tres de la pandemia, además de 3,500 camas de hospitales privados.

’Estamos preparados’ dijo el Presidente al demostrar, con hechos, la capacidad del país ante una epidemia que afecta a todo el mundo y de la cual nuestro país entrará en la etapa más difícil que deberá afrontar en las próximas seis semanas, cuidando desde luego, que no se rebase la infraestructura hospitalaria y se cuente con los médicos suficientes, para lo cual se han abierto ya la convocatoria correspondiente.

TURBULENCIAS

Senadores y gobernadores se dividen

La aprobación de la Ley de Amnistía este lunes en el Senado de la República es propicio para la división en el Poder Legislativo. PAN-PRI-MC y PRD están en desacuerdo con el orden del día en la Cámara Alta que no incluye un programa de emergencia económica y sanitaria para enfrentar la pandemia y se concrete sólo a discutir y aprobar una legislación que puede sustituirse con una decisión del Ejecutivo Federal de decretar la libertad de reos no peligrosos, de la tercera edad, en riesgo de enfermar por la pandemia. El senador Raúl Bolaños Cacho Cué informó que la fracción del PVEM está lista para acudir a la sesión y aprobar la Ley correspondiente. En Oaxaca el senador Salomón Jara, un fuerte aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado, encabezó junto con Flavio Sosa y Horacio Sosa Villavicencio, la toma de las instalaciones de TV-Azteca por el llamado del conductor Javier Alatorre a desobedecer las instrucciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y a no hacerle caso en su información amañada. Lo acusaron de atentar contra la salud de los mexicanos y de desacato a las instrucciones giradas al respecto por el Consejo General de Salubridad General. La secretaría de Gobernación está en entredicho pues primero dictaminó sanciones administrativas al Diario de Juárez y al Diario de Chihuahua por información de Guayaquil haciéndola pasar por información de México, luego se desistió cuando el presidente López Obrador dijo que respeta la libertad de expresión pero conminó a que en el manejo informativo prevalezca la ética, y ahora con lo de TV-Azteca al enviar un apercibimiento público a la empresa para que se desista del llamado de Javier Alatorre a la desobediciencia civil. Al respecto, el tabasqueño dijo que Alatorre es su amigo, que no debe ser sometido a linchamiento político y que debe prevalecer el respeto a la libertad de expresión. No se sabe cómo procederá la dependencia que pretende instaurar nuevos mecanismos de censura disfrazados de apercibimientos…

