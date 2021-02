Ventilan a Chong y Videgaray como capos de la corrupción en caso César Duarte

En la columna La caja negra del medio Voz en Red, se difundió que el fiscal de Chihuahua se encuentra armando expedientes contra una red de corrupción nacional cuyos cabecillas, señalados por César Duarte, fueron los exsecretarios peñistas Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso.



"La acusación del Fiscal de Chihuahua, César Peniche, ya pasó de ser un tema local a ser un boom nacional; ahora se puso a acusar a ex gobernadores y ex secretarios de Estado. Según Peniche, la red de corrupción por la que investigan a César Duarte Jáquez, tenía un manto que abarcó 5 estados más.



Declaró la red de corrupción se extendió a gran parte del sistema político del país, a través de acuerdos que hacía César Duarte Jáquez, alcanzando, además de líderes sociales, religiosos, políticos y empresariales, a varios ex gobernadores y funcionarios de primer nivel federal.



Entre ellos, acusó a los ex secretarios de: Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en ambos casos, afirma que eran quienes lideraban esa organización criminal, y, por eso, se bloquearon las investigaciones en contra de Duarte Jáquez.



Pero, eso no es todo, también acusó a varios ex gobernadores de estar involucrados en la misma red, entre ellos: Mario López Valdéz, ex gobernador de Sinaloa; Egidio Torre Cantú, ex gobernador de Tamaulipas; Manuel Florentino González, ex gobernador de Nuevo León;

Jorge Herrera Caldera, ex gobernador de Durango, y Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, ex gobernadores de Veracruz.



César Peniche expuso que tienen evidencias claras para iniciar investigaciones en contra de estos funcionarios, sobre todo en el delito de haber desviado recursos públicos para apoyar candidaturas políticas en algunos estados de la República, no sólo Chihuahua.



Así que igual y como el caso de Duarte ya no está dejando tanta rentabilidad, por eso ampliarán el espectro para ofertar la idea de que la lucha contra la corrupción no puede ser un garbanzo de a libra, como luego se dice, sino algo integral".