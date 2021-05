Veo un PRD muy unido, con amplia vocación de construcción: Héctor Chávez

Actopan, miércoles 5 de mayo de 2021



NO ENTRAREMOS EN JUEGO DE DESCALIFICACIONES: HÉCTOR CHÁVEZ



• Los ciudadanos merecen comparar las propuestas de los aspirantes, no ser testigos de señalamientos personales.



• El PRD transitó a un partido con disposición a los acuerdos.



La ciudadanía merece respeto y la oportunidad de comparar las propuestas de los candidatos, señaló Héctor Chávez Ruiz, candidato de la alianza Va por México en el distrito federal III con cabecera en Actopan.

Por ello, se pronunció por evitar los señalamientos personales entre candidatos y enfocarse en el trabajo de cada contendiente, así como en las iniciativas que durante las primeras cinco semanas de campaña se ofrecieron a la población.



’Estamos contra las descalificaciones, nosotros somos candidatos que traemos propuestas, que traemos ideas, que vamos a instalar acciones de ese terreno y todo aquello que tenga que ver con un ataque, con una descalificación, no le entraremos’, expuso.



El aspirante a congresista mencionó que su partido, el PRD, cumple 32 años como una opción de izquierda para la población.



’Habría que poner en la balanza el PRD que teníamos antes con el que tenemos ahora. Yo lo veo muy unido, con amplia vocación de construcción, con muchas ganas de dejar atrás viejas prácticas como las tribus y grupos’.



Añadió que el instituto político transitó hacia una fuerza política con disposición para los acuerdos, que goza de estabilidad.