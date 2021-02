Veracruz no es plato de segunda mesa: Ricardo Ahued

El senador de MORENA Ricardo Ahued Bardahuil, advirtió que Veracruz ’no es segundo plato’, por lo que pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tarifas justas para todos los veracruzanos, es decir, una reclasificación.



’No entiendo porque a Veracruz no se le da ese lugar, no somos segundo plato, no es de partido, sino que creo que son justas las demandas y se tiene que resolver.’



En ese sentido, el senador morenista resaltó que los ’los veracruzanos son pagadores pero están sufriendo tarifas muy elevadas de acuerdo a la reclasificación por las temperaturas que decretaron hace años’.



’No se trata de perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad y pagar menos, se trata de pagar algo justo’.



En ese sentido, denunció que ciudadanos veracruzanos enfrentan cargos por cobros que no han podido pagar a la Comisión Federal de Electricidad.



’Durante muchos años por parte de Veracruz se ha estado solicitando la reclasificación y un estudio serio.’