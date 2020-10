Verdad o mentira del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso de que todo servicio médico para la población debe ser gratuito, es dudosa su efectividad, y existencia del INSABI, que tanto presume AMLO, al parecer solo lo tiene en la mente, casos de gente en situación vulnerable que acude a alguna de tantas clínicas u hospitales etiquetados de beneficencia pública, están convertidos en verdaderos negocios particulares.

Por varias décadas, en la colonia Balbuena de CDMX, se encuentra establecido un nosocomio denominado Cruz verde, que destaco por ser excelente sanatorio de atención a urgencias médicas a personas accidentadas o bien con alguna enfermedad, se les atendía de manera inmediata y su familia lo único que debería preocuparle

Era si acaso comprar algún medicamento.



Esa labor altruista en hospital de Balbuena, más conocido como Cruz Verde, presuntamente dependiente del ERUM, financiado por el gobierno de CDMX. ya quedo en el pasado, en el presente, toda persona que tiene la desgracia de llegar al mencionado hospital, su familia debe pagar toda medicina, cirugías practicadas, posiblemente más costosas que en una clínica particular, en esa histórica Cruz Verde, desapareció la atención médica gratuita, dotación de medicina a bajo costo, o gratuita, operaciones a pacientes con costos por más de 50 mil pesos, en algunos casos para familiares del paciente es una fortuna, y sus ruegos no son escuchados, preguntándose en donde están los servicios médicos gratuitos que tanto pregona AMLO.

Algunos, grupúsculos de personas encapuchadas al parecer son hijos de probeta vienen confundiendo a la libertad con el libertinaje, son grupos rapases protegidos, ante quienes autoridades demuestran Incompetencia, complicidad, y/o temor de hacer valer la ley, en casos de las negras acciones públicas de gente que conforman los grupos denominados ’anarquistas’, estos con impunidad en mítines destruyen todo lo que se les antoja, ante la mirada pasiva, o posiblemente temerosa de elementos policiacos, quienes también son agredidos.



las personas llamadas anarquistas son verdaderos delincuentes que gozan de impunidad las criminales acciones de estos malhechores encapuchados cuestan muchos millones de pesos a los contribuyentes, tomando en cuenta que con dinero del pago de sus impuestos reparan todo destrozo, además de atención médica y medicinas, desinadas a policías lesionados, pobladores preguntan a autoridades, qué caso tiene destinar enorme grupo de policías de ambos sexos, en esos actos vandálicos si solo sirven para ser bufones de los intocables encapuchados, presuntamente financiados por políticos pertenecientes al PRI, PRD, Y PAN, con la consigna de desestabilizar al gobierno de AMLO.



’Dicen que el miedo no anda en burro’, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, TSJN. Seguro al enterarse de la inconformidad de la población mostrada en redes social del impedimento que estos millonarios funcionarios negaron autorizar la encuesta para enjuiciar a expresidentes, al parecer luego de dialogo entre magistrados, estos decidieron se lleve a cabo la encuesta para juzgar a los pasados mandatarios, con la condición de utilizar documentación oficial del Instituto Nacional Electoral, INE.estos presuntos impartidores de la ley, temen perder su millonario salario y, sus IDEM, entres por sentencias, según el zapo es la pedrada. Pedradas en dólares,



El populacho, ya etiqueto como los jeques mexicanos, a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, y Felipe Calderón, quienes conjuntamente con sus más cercanos colaboradores son propietarios de plataformas petroleras, y así con impunidad continúan robando el valioso energético a Petróleos Mexicanos, y de pasada al pueblo de México, estos malandrines y, socios utilizaron su cargo de ’$ervidores públicos’ para vivir en la opulencia económica, en tanto millones de familias carecen de lo más indispensable.



Solo revolcada, pero es la misma tranza para continuar pegados a la ubre presupuestal, es eso del nuevo partido político, denominado Partido Encuentro Solidario, PES. En la contienda electoral pasada, se llamó Partido Encuentro Social, PES, fue organización propiedad de Vicente Onofre, ex alcalde por el PRD, del municipio de Chalco, actual diputado federal, y propietario del nuevo PES…una burla más al pueblo, y muchos millones más para Vicente Onofre y, secuaces.



En tanto en Ciudad de México, surge otro partido político, bautizado con el nombre de Equidad, Libertad y, Género, ELIGE. Ni duda cabe que el sistema de gobierno en México, tiene muchos millones de pesos para convertirlos en basura,



Olga Medina Serrano, alcaldesa del municipio Reyes La Paz Estado de México, abanderada del partido político Morena, para llegar al poder, en su desempeño de edil, y presunta administradora de esta popular demarcación ha pasado con más pena que gloria, pobladores en diversos actos masivos de protesta, han manifestado públicamente su repudio hacia Olga Medina Serrano, han demandado intervención de AMLO, de Alfredo del Mazo, oscuro priista gobernador del Estado de México, pero ambos gobernantes han mostrado oídos sordos…En tanto Medina Serrano como Don Sebas…campante.



(No digas todo lo que piensas sino, medita todo lo que digas, No es el tono o lo hermosa que puede ser una canción, sino a quien te recuerda esa canción.)