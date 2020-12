Verdadero cambio de sistema

PARECE QUE NO ENTENDEMOS QUE NO ES CAMBIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, ES CAMBIO DE SISTEMA.



HEMOS SEÑALADO que desde un principio AMLO no ha dicho mentiras: nos explicó que la 4T significa cambio de sistema, no simple administración y esto significa un cambio radical en la forma de producir, repartir y controlar el poder, algunos hablarán de que es la ’dictadura del proletariado’, otros, que es el ’comunismo’, otros, una nueva versión donde los ricos están incluidos porque siguen controlando la economía y con ella controlan el poder político y evitan las rebeliones y protestas del infelizaje nacional, pero sobre todo, implicará un cambio ideológico profundo y esto solamente se podrá implementar por medio de las escuelas de cuadros del poder y por medio del cambio en los conceptos ideológicos de la educación y es por esa razón, poderosa, es que la maestra Delfina Gómez, próxima secretaria de Educación, tomará las riendas porque es una maestra forjada y formada en la corriente ideológica ligada al Presidente y porque ha demostrado en la práctica política que implementa acciones de cambio profundo que generan cambios ideológicos para los cuadros necesarios en la transformación política del sistema.



Así como en los tiempos del General Lázaro Cárdenas se utilizaba al ejército para controlar las ambiciones políticas de los caciques, militares y jefes políticos y se utilizaron a los maestros para educar y establecer los inicios de la Reforma Agraria que consolidaba el triunfo de la Revolución, ahora, en los tiempos de López Obrador se utiliza al Ejército para dominar las ambiciones políticas internas y para consolidar las obras de gran calado que dan sentido a la política del Presidente y se utilizará a la educación para la formación de cuadros que transformen las ideologías para que se integren a los designios de la 4T y por lo tanto, permitan tener al ejército ideológico y cultural para el cambio de sistema y esto no lo deben de olvidar, por ello es necesario para el sistema mismo eliminar a los grupos de la comunicación empezando por los medios de comunicación tradicionales y posteriormente con todos los mecanismos que no les permitan utilizar las redes a su antojo y manejo personal de acuerdo a los cambios que se vayan implementando.



El asunto es conciliar los grandes intereses entre lo que se ha denominado anteriormente como la PODEROSA MAFIA DEL PODER, ahora, integrada a ser la base económica como los ALIADOS DEL PODER y esto tiene como razón el que brinda confianza a los inversionistas extranjeros y nacionales para que, sabiendo esto y su juego de cambios, toda la política de PRIMERO LOS POBRES se encuentre encaminada a evitar las rebeliones y las protestas del infeliciaje nacional y que sin tener organizaciones de masas ni un sentido ideológico de cambio claro se desbordarían las pasiones y se iniciaran las protestas y anarquía generalizada como se espera en muchas partes del mundo.



En México, sabemos que esa integración al poder de los grandes financieros y empresarios garantiza su participación para que se tranquilicen las masas que se pueden resistir a los cambios porque dependen, hasta ahora, de los programas implementados y del control político e ideológico que se comienza a dar en los sectores del infelizaje nacional, hoy, falta que desde las escuelas se fortalezcan esas convicciones ideológicas y se acepte el cambio como la base importante del futuro del país para implementar al ejército de la educación para tales tareas.



Parece que el último bastión de la resistencia al cambio está en algunos grupos de la derecha y ultraderecha integrados dentro de los grandes capitalistas y que no aceptan el cambio ideológico, más no protestan por las condiciones favorables para que sigan mamando de los fondos y bienes públicos para hacer sus negocios privados.



Lo que se debe reconocer como una acción favorable a este proceso es que los partidos políticos se desintegraron y ahora, Morena tiene un campo libre para imponer, pero no tiene la estructura política, de organización ni ideológica para hacer conciencia en las masas, y por esa razón entran al quite los maestros con un enorme ejército educativo que tiene las bases y la formación para educar a las masas en forma importante, por esa razón, también, las escuelas superiores y universidades están en el juego del control por medios presupuestales y el cambio de las dirigencias para que formen en lo científico y técnico, pero además, generen las conciencias ideológicas que se adapten a las necesidades de la transformación, es decir, por el cambio de sistema.



Cuando el ejército tiene la encomienda de las obras de gran calado que son los cimientos y el ejemplo del cambio, se tiene la convicción de que están tranquilos los ánimos y que no existen, cuando menos, intentos de rebeliones o de protestas internas, porque todos andan ocupados en cuestiones importantes que de una u otra manera les brindan mejores condiciones de vida y desarrollo.



Es cuestión de analizar un mejor análisis del tema anunciado y por ello es importante tener la vista atenta de los acontecimientos y de la forma en que se viene manipulando la comunicación de masas, para no perdernos de los cambios reales que afectarán al sistema no a la administración, van a los cambios profundos y de razón, no a los cosméticos que siempre sirvieron para engañar y robar y entregar los bienes nacionales sin control para un grupito de beneficiaros nacionales e internacionales, lo que no cambió de fondo, pero sí de forma, manejo y control… Recuerden, es cambio de sistema no cambio de gobierno y administración. Y el cambio de sistema es cambio ideológico profundo que no tienen su vida y origen en la cartilla moral.



