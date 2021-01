Verifica Adela Román protocolos sanitarios en hoteles y restaurantes

Para constatar que las empresas del sector turístico cumplan con las medidas sanitarias, con el objetivo de garantizar que el motor económico no se detenga durante la fase roja del semáforo epidemiológico, la presidenta municipal Adela Román Ocampo realizó un recorrido por hoteles y restaurantes del puerto.



La alcaldesa constató las acciones de reforzamiento que se instrumentaron en el restaurante Bella Vista del hotel Las Brisas, siendo recibida con un filtro sanitario donde le tomaron la temperatura, pasó un tapete desinfectante de calzado y le aplicaron gel antibacterial en las manos, para poder acceder a la terraza donde el mobiliario estaba debidamente desinfectado y las mesas separadas a más de un metro y medio de distancia.



La Ejecutiva Municipal felicitó al gerente del hotel, Rubén Rosales del Valle, por cumplir con los protocolos establecidos por el Consejo Estatal de Salud, y juntos supervisaron también algunas villas.



Entrevistada en el lugar, la máxima autoridad en el municipio expresó que, durante la fase roja, autoridades y prestadores de servicios turísticos deben trabajar de la mano, aprovechó para insistir en las recomendaciones sanitarias, además de reiterar que su gobierno no bajará la guardia durante la pandemia.



"Regresamos al semáforo rojo, lamentablemente, y esto nos obliga a las autoridades, a los prestadores de servicios turísticos, a ir de la mano, cuidar de la salud propia, de quienes nos visitan y de los trabajadores; pude constatar que están siguiendo todos los lineamientos sanitarios, habitaciones limpias con el kit de sanitización, de cubrebocas, por si no lo trajera el huésped, y estamos viendo que se están siguiendo las medidas", añadió Román Ocampo.



Posteriormente, acompañada por el secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, se trasladó al hotel Camino Real, donde también constató que se aplican los protocolos sanitarios, desde la entrada hasta el acceso a la alberca. En la recepción, los anfitriones le compartieron una de las encuestas que realizan a los huéspedes a su llegada, para detectar posibles casos de COVID-19.



La presidenta municipal revisó además las habitaciones donde encontró kits de limpieza y cubrebocas que el hotel pone a disposición de los visitantes.



Otro establecimiento que supervisó la alcaldesa fue el restaurante Península, mismo que, para evitar algún posible contagio, colocó en la entrada un filtro sanitario, constatando la alcaldesa que se cumpla en este lugar con las recomendaciones para establecimientos de venta de alimentos.