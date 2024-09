TULTEPEC, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, a cargo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realiza operativos interinstitucionales para verificar las medidas de seguridad en los principales mercados de venta, almacenamiento y exhibición de pirotecnia, en el marco de los festejos por el 214 Aniversario de la Independencia de México.



El Instituto de Verificación Administrativa de la entidad (Inveamex), en conjunto con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), el Sistema Nacional de Protección Civil, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; supervisaron cerca de 300 locales del Mercado de Artesanías Pirotécnicas de San Pablito, en Tultepec, considerado el más grande de América Latina.



’Estamos acudiendo a los diversos mercados donde venden pirotecnia para constatar que cuenten con los permisos que otorga la Sedena y que cumplan con las medidas ya sea los extintores, palas, picos y también que tengan sus botes de arena, que cumplan con toda la normativa y no vendan productos prohibidos’, explicó Carlos Alberto Velázquez Burciaga, Director de Verificación del Inveamex.



Francisco Cirecio Sánchez, pertenece a la tercera generación de su familia que se dedica a la fabricación de pirotecnia, décadas en las que además de acrecentar su creatividad para ser reconocidos a nivel internacional, ha intensificado las medidas de seguridad en su local para evitar accidentes.



’Les brindamos una seguridad muy amplia ya que contamos con medidas de seguridad que nos piden. Las verificaciones que hace el gobierno están bien para que se den cuenta que estamos trabajando en regla, contamos con un permiso que nos otorga la Defensa Nacional ya que sin ese permiso no podemos comercializar y así la gente puede venir a comprar en un lugar seguro’, manifestó el artesano pirotécnico.



Estos operativos buscan crear entornos seguros para productores, locatarios y consumidores; comienzan el mes de septiembre y se extienden hasta finales de diciembre en Tultepec, Chimalhuacán, Almoloya de Juárez, Zumpango y Jaltenco, destacados por la fabricación de pirotecnia.



’Nosotros nos ubicamos en diferentes tipos de situaciones, por ejemplo la limpieza de vitrinas, que no tengan exceso de producto, que sus locales estén lo más seguros posibles, los extintores estén de acuerdo o marcados como lo indica Protección Civil que cada uno de los locatarios así como las personas que nos visiten tengan las rutas de evacuación que marca según sea el mercado que estemos visitando.



’Todo esto es basado en el permiso que otorga Sedena, ellos son los encargados de otorgar de regular y de quitar permisos en cuestiones generales’, explicó Pamela Velázquez Pérez, servidora pública del área jurídica del Imepi.



Así trabaja el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para salvaguardar la integridad de las familias dedicadas a esta actividad artesanal y de consumidores de la tradicional pirotecnia mexiquense.