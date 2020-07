Verifican cumplimiento de protocolos sanitarios en Naucalpan

En el retorno progresivo a las actividades comerciales, el Gobierno de Naucalpan, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, verifica el cumplimiento de los protocolos para mitigar el riesgo de contagios por COVID-19.



El Secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Vinalay Mora, informó que a partir de esta semana, alrededor de 25 mil establecimientos comenzaron a ofrecer sus productos a la población con las medidas sanitarias pertinentes.

’Las instrucciones de la Presidenta Municipal, Patricia Durán, es que verifiquemos que los establecimientos cuiden las normas y protocolos que el sector salud, tanto federal como estatal, han elaborado para la reapertura’, dijo Vinalay Mora.



Sin embargo, recordó a la población que el hecho de que los negocios comiencen a operar, no indica que se haya superado el semáforo epidemiológico rojo.

’Que se hayan abierto algunos negocios como restaurantes y centros comerciales, entre otros, no quiere decir que estemos en el mejor momento. La apertura se está llevando a cabo para contribuir a la reactivación económica’, indicó.



Llamó a la responsabilidad de las personas para concentrarse el menor tiempo posible en lugares concurridos, como plazas comerciales, que pueden operar con un aforo máximo del 30 por ciento y con ello disminuir los riesgos de contagios.

’En algunos lugares se hace la invitación a que la gente permanezca no más de 60 minutos, que asistan, compren y se retiren para cuidar la salud de la gente’, expuso el funcionario.



Destacó la respuesta del sector comercial, empresarial y restaurantero, cuyos representantes se han comprometido a cuidar las medidas de higiene.



Entre las medidas más importantes que se deben acatar en los establecimientos comerciales para un retorno seguro destaca la toma de temperatura al ingresar, usar protección personal como cubrebocas y caretas, así como la aplicación de gel antibacterial.



También, respetar la sana distancia, usar charolas sanitizantes para calzado, evitar aglomeraciones y tener el menor contacto posible con superficies de uso común.