Verificentros continuarán cerrados en Edoméx

La Secretaría del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA), informa que continuará la suspensión de actividades por parte de los verificentros en la entidad durante la próxima semana.



En este sentido, se prolongan las medidas establecidas en el Acuerdo por el que se establecen los supuestos para permitir la circulación de los vehículos cuyos propietarios no pudieron cumplir con las obligaciones del programa de verificación vehicular obligatoria 2020 en el Estado de México, debido a las medidas sanitarias.



Serán válidos hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades, los vehículos que porten la Constancia tipo Doble Cero ’00’ y cuyo holograma se encontraba vigente.



También vehículos que porten la Constancia tipo Doble Cero ’00’, con opción a renovación por segunda ocasión y que venció el 23 de marzo en adelante, vehículos que porten la Constancia tipo ’E’ Exento vigente, y aquellos vehículos eléctricos e híbridos que se encuentren en la lista publicada en la página de internet de la SMA, los cuales no han realizado el trámite correspondiente.



Asimismo, los vehículos que porten constancia vigente del trámite vehicular para servicio particular de alta, cambio o renovación de placas de circulación expedido por la Secretaría de Finanzas de GEM, vehículos que porten el pago de multa por verificación extemporánea vigente a la fecha de suspensión de actividades, vehículos que porten la Constancia tipo ’D’ (Discapacidad Permanente), Constancia tipo ’A’ (Autorregulación) o Constancia tipo ’GAS’, vigente a la fecha.



Además, podrán circular hasta en tanto las autoridades competentes reanuden las actividades, los vehículos nuevos que hayan sido adquiridos a partir del 23 de marzo de 2020, así como los vehículos nuevos que no cuentan con verificación vehicular correspondiente al año 2020, los cuales aparecen en el listado de vehículos candidatos al holograma ’00’ a partir del año 2020 (dicho listado es actualizado por la Secretaría del Medio Ambiente) localizado en la página electrónica https://sma.edomex.gob.mx/verificacion_vehicular.



El plazo para verificar, si se realizó el pago de la multa por verificación extemporánea se encuentra detenido. Podrá continuar con el trámite de verificación sin inconveniente, una vez que las autoridades correspondientes determinen la reanudación de actividades.



Con estas acciones se busca cuidar la salud de todas y de todos en el Estado de México, por lo que se hace un llamado a las familias mexiquenses para mantener las medidas preventivas.



La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México pone a su disposición para cualquier duda o aclaración las redes sociales de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, @DGPCCA_Edomex en Twitter y @DGPCCA.Edomex en Facebook, así como el correo electrónico [email protected]