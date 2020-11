Verificentros en Edomex, sin certeza de eficaz operación

Retomado de La Prensa

Rubén Pérez



El programa Hoy no Circula no es una medida eficaz en el Estado de México para combatir la contaminación, pues entre otras fallas no existen mecanismos eficientes para garantizar que los verificentros operen con certeza en las mediciones de partículas nocivas.



Así lo dio a conocer la diputada local, Rosa María Pineda Campos, al emitir un informe sobre las falta de políticas del gobierno mexiquenses para reducir los niveles de polución, en especial en la zona conurbada.

La legisladora aseveró que la entidad enfrenta problemas ambientales por mala calidad del aire, la drástica disminución de agua potable, así como la erosión de los suelos que no solo afecta a las actividades agrícolas y ganaderas, además del aumento de permisos de aprovechamiento forestal.

Recordó que en 2019 el Valle de Toluca registró niveles de contaminación sin precedente desde 2016 y organizaciones no gubernamentales han detectado un incremento notable de partículas P M 2.5, por condiciones de incendios y vientos de baja velocidad.



Indicó que en las 13 estaciones de monitoreo atmosférico que se suman a las 36 estaciones concentradas en toda la entidad reflejan que el programa Hoy No Circula no es una medida eficiente para reducir la contaminación ambiental.



La diputada cuestionó por qué un solo proveedor ha sido autorizado para acreditar que las unidades de verificación en los verificentros dan cumplimiento a las normas y puedan operar el servicio de verificación, pues ello da pauta para actos de corrupción, pues las adquisiciones o contratos deben asignarse por concurso o licitación.



’De marzo a junio del presente año, por consecuencia de la pandemia del Covid-19, los niveles de contaminación pasaron de regular a mala, muy a pesar de la poca cantidad vehicular que circuló en el Valle de Toluca", dijo.



Añadió que los protocolos de actuación ambienta siguen demostrando su ineficacia por que no se ha querido comprobar cuáles son las ramas industriales y empresas que generan más emisiones contaminantes a la atmósfera.