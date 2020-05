Verónica Delgadillo pide comparecencia del secretario y el subsecretario de Salud ante la permanente



· La senadora ciudadana plantea que informen sobre las medidas y acciones implementadas en el combate a la pandemia por Covid-19.



· Es urgente tener una serie de medidas preventivas de emergencia y un plan económico que permita amortiguar el paso de la pandemia, subraya.



La senadora Verónica Delgadillo solicita, a través de un punto de acuerdo, que los titulares de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; comparezcan ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, a fin de que informen sobre las medidas y acciones implementadas en el combate a la pandemia por Covid-19. La legisladora de Movimiento Ciudadano, refiere que al día de hoy el Gobierno Federal tiene registrados 20 mil 739 casos confirmados de personas contagiadas del virus, así como 15 mil 546 casos de sospecha y, lamentablemente, mil 972 personas han perdido la vida en nuestro país a causa del Covid-19.



El documento indica que actualmente el número de casos de personas contagiadas por el virus Sars-CoV2, podrían ser muchas más debido a que prácticamente el número de pruebas que se aplican en nuestro país es sumamente bajo, en México solamente se está aplicando 0.4 pruebas por cada mil habitantes, cuando la media de los países de la OCDE está en 22 pruebas.



’Lo que no queda duda es que en México existe un incremento exponencial en el número de casos confirmados de Covid-19, por lo cual es fundamental analizar y revisar las medidas que han sido implementadas en nuestro país, y de ser posible compararlas con casos de éxito en otros países’, apunta Verónica Delgadillo.



Recordó que fue el pasado 30 de marzo cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se declara emergencia sanitaria en nuestro país a causa de la epidemia por el virus SARS-CoV2. La senadora explica que a partir de entonces el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud ha aplicado diversas medidas como la Jornada de Sana Distancia; permanecer en casa, la suspensión de clases, todo lo anterior, con la finalidad de prevenir la propagación del coronavirus y de lograr un menor número de contagios.

Verónica Delgadillo expresa en el punto de acuerdo que las medidas implementadas preocupan, no por la relevancia que cada una de ellas tiene, sino por los tiempos en que se implementaron y el nivel de prevención que se busca mediante dichas medidas. “Ante el grave impacto que tiene este nuevo coronavirus en nuestro país, es indispensable fortalecer todas las medidas preventivas, de atención y vigilancia que puedan ser implementadas”, manifiesta.



Asimismo asevera que ante el número de casos confirmados, México no puede darse el lujo de creer que la contingencia de salud tendrá un impacto menor que en otros países que han llevado medidas de prevención más contundentes. “Lo que México debe de buscar a toda costa es evitar llegar a un colapso en el sector salud y evitar los efectos negativos que se verán en otros sectores, cabe mencionar que nuestro país no se encuentra en las mejores condiciones para amortiguar la gravedad de nuevas pandemias”, advierte.



La senadora observa que comparando la capacidad que tienen otros países para atender este tipo de emergencias, México se encuentra muy por debajo de sus pares miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, donde la infraestructura, equipo y personas se vuelve insuficiente.



La legisladora jalisciense señala que la capacidad con la que México cuenta en atención médica se encuentra muy por debajo de la media de otros países, teniendo apenas 1.4 camas de hospital por cada mil habitantes, mientras que en China cuentan con 4.3, Italia 3.2 y España 3 por cada mil habitantes.



Verónica Delgadillo considera urgente tener una serie de medidas preventivas de emergencia y un plan económico que permita amortiguar el paso de la pandemia.



Por lo anterior, la legisladora de Movimiento Ciudadano, solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llame a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con el objetivo de que sean desahogados los detalles y avances sobre las medidas y acciones de prevención y atención respecto al combate a la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19.