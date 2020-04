Verónica Suhail aspirante a candidatura de Morena por Ixmiquilpan incurrió en actos anticipados de campaña y de paso violo restricciones sanitarias por coronavirus.



Hace juego sucio para aventajar de forma ilegal a sus adversarias.



Redacción.



La panista Verónica Suhail Rodríguez, aspirante a la candidatura para la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan por Morena publicó en sus redes sociales una foto donde aparece acompañada por jóvenes con gorras guindas y su nombre bordado con letras del mismo color en sus camisas y playeras blancas en pleno recorrido de proselitismo político entre comerciantes de la cabecera municipal lo cual constituye un acto adelantado de campaña.



Pese a que se dice López Obradorista, Suhail, violó con su publicación la instrucción de la Secretaría de Salud del gobierno federal consistente en pedirle a la ciudadanía que se mantenga en sus casas ante la declaración de la fase dos de contingencia por la pandemia de Coronavirus.



En su foto ella aparece recorriendo el Mercado Morelos de Ixmiquilpan pidiendo el apoyo para la encuesta que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena realizará para definir a su candidata, lo cual es ilegal.



Verónica Suhail fue fotografiada con una playera blanca con su nombre escrito con letras guindas –mismo color de Morena – acompañada por una brigada integrada por dos hombres y una mujer que sin guardar la distancia de un metro entre ellos mismos fungen como promotores de la aspirante.



Al igual que Verónica, visten playeras blancas con letras guinda. Aunque en la publicidad aparece la leyenda de ’Consume Local’, la foto no se relaciona en nada con esa frase, por lo cual la aspirante viola la ley electoral por lo que de un momento a otro podría quedar fuera del proceso interno de Morena.



Suhail junto con su pareja sentimental, el ex panista y ex funcionario de la administración de Cipriano Charrez, Eddy Rodríguez Escamilla se inscribió el pasado 6 de marzo como aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan.



Esto pese a que Suhail tiene nula presencia en el municipio y a la ’mala fama’ de Eddy Rodriguez, quien fue despedido por actos de corrupción del gobierno de Ixmiquilpan por malversación de recursos de la Primer Feria de los Pueblos Indígenas, al inicio de la administración de Cipriano Charrez.



Eddy Rodríguez –principal operador de Suhail- fue recomendado por Xóchitl Gálvez Ruíz a Cipriano Charrez para que ocupara la titularidad de cultura de la que fue despedido por ’transa’.