VERSOS PARA EL AÑO 2021

Con la esperanza de que superemos las secuelas del terrible año 2020 que nos tocó afrontar, y que el 2021, en verdad sea de dones por ser de nones, y en ese respeto y cariño que profesamos a nuestros lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas, hemos seleccionado tres versos de tres poemas de tres consagrados poetas.



Los que amamos la poesía, la sentimos como un alto obsequio de arte, magia y encantamiento, puesto que la elocuencia siempre tonificará nuestros sentidos.



Son versos escogidos de tres poetas latinoamericanos, el chileno Pablo Neruda, el mexicano Salvador Novo y el uruguayo Mario Benedetti



Primero la ’Oda al primer día del año’ de don Pablo Neruda:



Así es, pero

pequeña

puerta de la esperanza,

nuevo día del año,

aunque seas igual

como los panes

a todo pan,

te vamos a vivir de otra manera,

te vamos a comer, a florecer,

a esperar.

Te pondremos

como una torta

en nuestra vida,

te encenderemos

como candelabro,

te beberemos

como

si fueras un topacio.



Seguimos con Salvador Novo, con su soneto de ’Año Nuevo’:



Un año más sus pasos apresura;

un año más nos une y nos separa;

un año más su término declara

y un año más sus límites augura.



Un año más diluye su amargura;

un año más sus dones nos depara;

un año más, que con justicia avara

meció una cuna, abrió una sepultura.



¡Oh! dulce amigo, cuya mano clara

en cifra de cariño y de ternura

la mía tantas veces estrechara!



un año más el vínculo asegura

de su noble amistad, alta y preclara.

¡Dios se lo otorgue lleno de ventura!



Ahora de Mario Benedetti de su poema ‘No te rindas’:



No te rindas, por favor no cedas,

Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se ponga y se calle el viento,

Aún hay fuego en tu alma,

Aún hay vida en tus sueños

Porque cada día es un comienzo,

Porque esta es la hora y el mejor momento.

Porque no estás sola,

porque yo te quiero.



A todos los seres humanos sin distinción alguna, les envío los deseos de paz, alegría y felicidad.



La pandemia pasará,

la amargura que nos dejó

en el recuerdo perdurará;

ante ello: la fe y la esperanza

llegarán de la mano

en el futuro prometedor.



Por el 2021, salud.