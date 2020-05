Viajarán investigadores mexicanos al Sincrotrón Suizo para combatir Covid-19.



- Hasta el momento el Instituto Paul Scherrer aprobó 5 de los 20 proyectos que presentaron científicos mexicanos para su análisis



-Resultado de la convocatoria que el gobierno de Hidalgo y el PSI lanzaron el 23 de marzo y que cerró el 9 de mayo



’Los investigadores mexicanos son gente comprometida y preparada, lo que falta son recursos tecnológicos, económicos y voluntad política’, expresó el gobernador Omar Fayad, durante una videoconferencia en la que dio a conocer que hasta el momento cinco proyectos fueron aceptados para acceder a tiempo de luz en el Sincrotrón Suizo.



El mandatario estatal dijo que esto es resultado de la ’Convocatoria para Acceso a Tiempo de Luz Sincrotrón para combatir el Covid-19’, que el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Instituto Paul Scherrer (PSI, por sus siglas en inglés) emitieron el 23 de marzo y que cerró el 9 de mayo, a la cual se inscribieron en total 20 proyectos.



Fayad destacó que la convocatoria fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT) y la Red Global MX, como práctica innovadora para combatir el coronavirus Covid-19

“Felicito por su interés y compromiso a los científicos mexicanos: Liliana Quintanar Vera, Yuridia Mercado Flores, Edgar Morales Ríos, Luis Rodríguez Martínez y Luis Brieba de Castro; así como a Nils Schuth, de Alemania y Fanis Missirlis de Grecia, quienes tendrán la oportunidad de aportar nuevo conocimiento utilizando unos de los instrumentos de investigación más avanzado en el mundo, el Sincrotrón Suizo (SLS)”, expresó el titular del Ejecutivo estatal.



Durante su intervención, el mandatario hidalguense expresó que es necesario impulsar a los científicos mexicanos, aprovechar que se puede transferir conocimiento y conectarnos a través de la tecnología.



“Tengo mucha fe y esperanza en estas investigaciones, creo en ustedes, me parece que tienen un gran fundamento, espero que tengamos mucho éxito. Para México sería equiparable a ser iluminado por un haz de luz como la de los sincrotrones”, dijo.



Esta reunión, agregó, me anima a pensar y creer que estamos en el camino correcto; tenemos que convencer a muchos de seguir este camino, porque eso será la diferencia.



Durante la conexión virtual fueron presentados los proyectos: “Estudios estructurales del editosoma Covid-19”, “El cofactor de zinc en la enzima convertidora de angiotensina humana 2; un camino para el diseño de drogas contra SARS-CoV-2” y “Efecto de los medicamentos Covid-19 cloroquina e hidroxicloroquina en el almacenamiento sistémico de zinc”, todos ellos de investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).



Los otros dos proyectos aceptados hasta ahora, dado que se pueden aprobar más, son “Análisis estructural de análogos no nucleósidos (NNA) y nanopartículas de oro biofuncionalizadas (AuNP) con Coffea sp. para el diseño de nuevos medicamentos contra el virus SARS-CoV-2, de la Universidad Politécnica de Pachuca”.



Y “Estudios exhaustivos sobre la biología estructural de la proteína de la punta del dominio de unión al receptor (RBD-S) del SARS-CoV-2 y su asociación compleja con anticuerpos monoclonales y receptor viral ACE2 como determinantes antigénicos para vacunas de diseño racional y técnicas de diagnóstico mejoradas”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN)



Todos, proyectos que van desde la prevención, e inhibición de los contagios virales hasta la creación de fármacos para la posible curación de la enfermedad, expresó Lamán Carranza Ramírez, quien también participó en la reunión vía internet.



“Enfrentar el Covid-19 ha impuesto una nueva manera de hacer ciencia en el mundo, pues la investigación y la innovación han alcanzado niveles de colaboración y producción de conocimiento tan contagiosos como el propio virus”, detalló el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva.



En su oportunidad, el doctor Rafael Abela, científico del PSI, resaltó la gran calidad de las propuestas para combatir Covid-19 utilizando el Sincrotrón Suizo (SLS).



“Es un placer para mí saber que hay tanta gente tan interesada; la colaboración científica y tecnológica internacional del PSI es uno de los pilares fundamentales. Ahora dentro de la comunidad internacional de investigadores estarán cinco grupos mexicanos y espero que sean muchos más”, expresó.



En el PSI no pretendemos salvar al mundo dijo Abela, pero estamos muy orgulloso de poder decir en algún momento, que contribuimos de manera concreta a la realización del Sincrotrón Mexicano en Hidalgo. “Estoy totalmente convencido que México necesita y debe tener un sincrotrón y les deseo la entereza para llevar el proyecto hasta el final”.



Por su parte, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, director general de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicó el beneplácito del canciller Marcelo Ebrard, “en este escenario de buscar las formas, maneras y escenarios que nos lleven a recuperar parte del prestigio académico científico mexicano que se ha desarrollado a lo largo del tiempo”.



José Mustre de León, director general del Cinvestav, argumentó que la convocatoria fue muy importante porque son investigadores jóvenes que adquirirán experiencia y podrán seguir desarrollándose. “Mi reconocimiento a Hidalgo y al gobernador por apostarle a la ciencia y a la investigación, creo que en poco tiempo van a poder observar los resultados”.



Al respecto, Brenda Valderrama, coordinadora del Consejo Nacional del Sincrotrón en Hidalgo, advirtió que este tipo de acciones y la consolidación de esta herramienta en México no solamente tiene un valor científico, sino estratégico al brindar la oportunidad de desarrollar vacunas y medicamentos para los mexicanos. “Vamos a entrar en una etapa de nacionalismo de fronteras más cerradas y México va a tener que recuperar su autonomía y su soberanía en muchos sectores”.



Finalmente, José Franco López, apuntó que en México tenemos gente con talento y cierta infraestructura, pero es limitada y el futuro requiere de toda una serie de conocimientos y herramientas para contender con todos los retos actuales y futuros.



“Se requiere un sistema de ciencia, tecnología e innovación, pero con infraestructura para poder desarrollar no solamente las capacidades del país, si no estrategias para poder atender todos los retos”.



Para crecer en ciencia se requieren proyectos bien definidos como el Sincrotrón, que permitan, por un lado, la formación de recursos humanos y por otro, infraestructura de una manera.