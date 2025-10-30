Vibra el público del EdoMéx y de otros estados al ritmo de reggae en el cuarto día del Festival de las Almas

VALLE DE BRAVO, Estado de México.– En el cuarto día del Festival de las Almas, organizado por el Gobierno del Estado de México, Congal Tijuana hizo vibrar la Alameda Bicentenario ’La Velaría’ al ritmo de reggae, mientras los asistentes corearon sus éxitos como ’La Llama de Tu Corazón’, ’Crecer’ y ’Solo Respira’.



Las y los asistentes a este festival cultural también disfrutaron de la Compañía de Danza Folclórica de la Escuela de Bellas Artes de Toluca que presentó una serie de coreografías inspiradas en juegos infantiles. Se inauguró la exposición ’Canto del Cincel’, muestra de piezas de cantera provenientes de Chimalhuacán en el Museo Arqueológico. Además, se presentó Sandra Torres, solista de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.



Para el jueves 30 de octubre las familias podrán disfrutar de la participación del Grupo de Danza Regional de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, el lanzamiento de globos de cantoya, la presentación del libro ’Monarcas: Viajeras en el Viento’, así como los conciertos de Los Glaxie’s y de Aleks Syntek, que promete un cierre espectacular para el quinto día de actividades.



Con este Festival, la Secretaría de Cultura y Turismo ofrece a las y los mexiquenses vivir una experiencia única y disfrutar del arte y la cultura en varias de sus manifestaciones.