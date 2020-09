Vicente Fernández estrena nueva versión de "Ya No Insistas Corazón"

Vicente Fernández lanzó una nueva versión remasterizada del clásico ’Ya No Insistas Corazón’, tema compuesto por Juan Gabriel y que hoy trae a través de las plataformas de streaming.



Se trata del primer tema de su nueva producción discográfica cuyos detalles revelará en los próximos días.



’Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar’, dijo el ’Charro de Huentitán’.



Con el tema, el mayor de la Dinastía Fernández deja claro que no ha olvidado a sus fanáticos tras su retiro de los escenarios, además de permanecer activo en sus cuentas de redes sociales.



La nueva versión de ’Ya No Insistas Corazón’ también tuvo la colaboración de Francisco Javier Ramírez López en la producción, tal como lo ha hecho desde hace algunos años para lucir la voz de Fernández.



’Chente’, de 80 años de edad, ha forjado una carrera de más de 55 años de trayectoria musical en la que también combinó con la actuación. Es considerado actualmente como un símbolo de la cultura mexicana.