Víctimas del Dr. Cerebro en el Teatro de la Ciudad

No te puedes perder este gran concierto presencial en el Teatro De La Ciudad, invita a todos tus conocidos a pasar una velada muy agradable, escuchando música de muy buen nivel, corre la voz.



El próximo 20 de noviembre el grupo mexicano Víctimas del Dr. Cerebro ofrecerá un concierto presencial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.



Los boletos estarán a la venta este sábado 10 de octubre a partir de las 13:00 horas.



La banda presentará su nuevo disco, Vienen las Brujas, del cual ya se dieron a conocer tres temas: Loba, Amor Enfermo y Alicia.



Víctimas del Dr. Cerebro celebra 31 años de carrera, tres decenios de una trayectoria brillante. Para este concierto preparan un show vistoso, explosivo e intenso, que marcará el regreso paulatino de los conciertos presenciales, por lo que se aplicarán los protocolos de sanidad para la prevención de contagios en esta contingencia sanitaria.



Víctimas del Doctor Cerebro es un grupo de rock mexicano originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Este grupo, como muchos de sus contemporáneos, optan por un sonido que mezcla muchas (o todas) sus influencias musicales en un sonido único, aunque característico del rock mexicano, ya que van desde el ska, metal alternativo, heavy metal, hard rock, punk rock, entre otros.



Un rasgo notorio de las Víctimas es el hecho de adoptar personajes y nombres artísticos bajo los cuales se caracterizan y se dan a conocer a su público. También los hace resaltar el hecho de efectuar performances en sus conciertos en vivo.

La presentación de victimas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris presentando el nuevo disco ’Vienen las Brujas’

Producido por Julian Andre Adrian Tossaint y Victimas De L Dr. Cerebro

Concierto P r e s e n c i al, Pocos Lugares



Los boletos se podrán conseguir en las taquillas del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 66, Centro Histórico) y en el sistema Ticketmaster.