VICTIMOLOGÍA 1 parte

Victimologia es parte de las ciencias penales, del estudio de la víctima del delito, y los procesos de victimización de primer, segunda y tercera en los factores criminológicos. La victima dentro de la tipología, ciencias penales preventivos, fenómeno criminal –victimizante.



Su origen de la victimologia, nace a consecuencia de la macro victimización de los judíos en la segunda guerra mundial-(holocausto, el nacimiento de la victimo logia se atribuye a Benjamín Mendelsohn, de origen judío, en 1956, escribe obra denominada le Victimologia –siendo el padre de la Victimologia.



Los estudios se centran en la victima en relación a la comisión del delito, con el binomio de Delincuente –victima. Y el alemán HANS VAN GENTUM, estudia desde punto de vista el criminal y sus víctimas desde el punto de vista de la culpabilidad en diferentes estadios culpables, como menos culpable, más culpable, culpable. Las escuelas clásicas y escuela positiva. La primera de corriente italiana, Francesco Carrera, es digno partidario de la reparación del daño, y su indemnización _caja publica_. Rafael Garrofalo, señala la indemnización a las víctimas del delito. La victimización, primera, segunda y tercera.



Después de la segunda guerra mundial, En 9 de diciembre de 1948, nace la victimización en la primera convención; el genocidio de más de 6 millones de judíos.(génesis del delito). Prevención del delito; surgida como antecedente de la medicina de la escuela positivista de las ciencias naturales; dónde el delincuente nacía con una conducta, el bajo nivel de educación, familiar, falta de espacios, de desarrollo, sobre la educación sobre las personas en el plano de desarrollo social y humano. (Disuadir una conducta de la conciencia moral). Objetivos-del fenómeno de victimización y la víctima.



La victimización afecta los bienes jurídicos que pertenecen a una persona. (Prevenir); también la prevención de la victimización. El derecho penal estudia al delincuente, los elementos del delito. Prevención social: disminuir factores de riesgo para evitar delinquir, los elementos familiares, rígidos, educación, drogas, escuela, desarrollo social que eleva la calidad de vida y humano, disuadir conductas.

La victimización –victima, cuándo se comete un delito , los bienes jurídicos violados en base de la conducta; se previene la victimización y el delito. Modelos: evolutivo, situacional y control social: Evolutivo. Factores endógenos y exógenos, biológicos, de raza, de género, de riesgo de la conducta, el alcoholismo, escuela el delito es multifactorial. Situacional. Teoría dela oportunidad del comportamiento delictivo, en ausencia de control produce el delito.



Control social o prevención social. Zonas criminógenas, por situaciones de problemas de organización social, que origina la criminalidad, el desarrollo social, en las comunidades, en la sociedad civil, en forma conjunta con la autoridad.

El fundamento de nuestra carta magna, en su artículo 20 apartado C. Establece las funciones de las autoridades y en la reforma del 2008, apartado B, garantías de la víctima. Donde se intervienen instituciones de salud, educación, de seguridad pública federal diseña la prevención del delito, en forma de integración de la víctima por medio de un consejo. La existencia de la subprocuraduría –de atención a las víctimas--delito violento, familiar que enfoca el tipo de la victimización .en el D.F. Se crea el consejo por instituciones. La atención de la víctima, es evolutivo, falta de implementar la cultura de la denuncia. La incertidumbre de nuestras autoridades sobre la protección a las víctimas y el latente instrumento de corrupción e impunidad. España crea el fondo de compensación dela reparación del daño .Y la atención de organización de ONG, y gubernamentales.



La Criminología no es la excepción, ésta tuvo su tiempo de gloria con las teorías del célebre César Lombroso, reconocido como el Padre de la misma, al publicarse el libro ’El hombre delincuente’ generó una revolución mundial por el saber del delincuente como casi a la par lo haría Freud con la publicación de ’La interpretación de los sueños’, dando a conocer un lugar de la mente que tiene influencia sobre nuestros pensamientos y comportamientos. No han quedado del todo olvidadas dichas teorías, pues tras la psiquiatrización del sujeto antisocial (o delincuente), las características físicas, sociales y psicológicas que Lombroso, Ferri y Garófalo determinaron persisten en el Manual de conducta de la Asociación Americana de Psiquiatría



La Victimología, su reto que ésta debe enfrentar ante la indiferencia del Derecho Penal (más específicamente ante la justicia penal). Rafael Márquez Piñero indica en su libro ’Criminología’ que una ciencia debe tener lo siguiente: objeto de estudio, conjunto de conocimientos, método y resultados, así actualmente no hay duda que la Victimología tiene como objeto (o sujeto) de estudio a la víctima, tiene su conjunto de conocimiento relativos a ésta en sus causas, intervenciones y posibles remedios, los tiene de forma ordenada y sistemática, emplea el método que todas las ciencias emplean, el científico, el método general. ’Criminología Latinoamericana Carlos Albert en su magnífica obra ’Criminología Latinoamericana’ Ciencia joven de quehacer difícil y exigente, que por el momento está logrando el imperialismo que toda ciencia busca, deberá tener la capacidad de cumplir con los restos que la comunidad científica le imponga y más que científica, lo que la sociedad le requiera.



La criminalidad es la forma de desorganización estatal y de las políticas preventivas, por lo que a éste le corresponde restaurar dichos daños referentes a la salud hasta que logre llevar o por lo menos alcanzar una vida estable o igual a la que llevaba previo al hecho delictuoso. La Victimología Forense o Criminológica tiene fututo como ciencia autónoma, libre de ataduras metodológicas y piramidales científicas, está en posibilidad de realizar estudios propios con objeto de estudio, método científico y resultados cuantitativos y cualitativos. La víctima permitirá dar creación a políticas preventivas más integrales y de diversos enfoques, el psicológico, el criminalística, el penal, el médico, el social, se cree en la inter disciplina y en la autonomía científica, así como en la capacidad de la administración pública e internacional para desarrollar estándares académicos y políticos que permitan a las víctimas del delito un trato adecuado y una restauración de sus bienes materiales, físicos y mentales. La Víctima se entiende como ’la persona de manera individual o colectiva que ha sufrido un daño, incluido física o mentalmente, que ha sufrido alguna pérdida económica o alguna violación a sus derechos fundamentales (sic)’.



’Una persona puede ser víctima fuese o no el crimen reportado a la policía, incluso si el crimen no ha sido reportado, si el criminal no haya sido identificado, perseguido, aprendido e incluso si tuviera relación con los familiares de la víctima. El término víctima incluye además a la familia o dependientes directos de la víctima y las personas que han intervenido durante el sufrimiento de la víctima e incluso durante el acto preventivo previo a la victimización. La Victimología se encarga del estudio de las víctimas, en sus causas y remedios, la Victimología con la Criminología y con el Derecho Penal, que para muchos éstas señalan el objeto de estudio de la Victimología, más en específico el Derecho Penal (previo análisis sociológico-jurídico de las conductas más dañinas en una sociedad).La Criminología no es la excepción, ésta tuvo su tiempo de gloria con las teorías del célebre César Lombroso, reconocido como el Padre de la misma, al publicarse el libro ’El hombre delincuente’ generó una revolución mundial por el saber del delincuente como casi a la par lo haría Freud con la publicación de ’La interpretación de los sueños’, dando a conocer un lugar de la mente que tiene influencia sobre nuestros pensamientos y comportamientos.



La mejor solución a la atención de quienes padecen por hecho delictuoso sea (de manera descriptiva más no limitativa): Mejorar el sistema penal con una adecuada readaptación clínica; y Crear una clínica de atención a víctimas del delito y que se dé verdadero cumplimiento a lo establecido constitucionalmente respecto la atención médica y psicológica, además de llevar a cabo todos los medios posibles para restaurar sus Bienes perdidos. La Victimología Forense o Criminológica. El nacimiento de ésta surge además por darle estudio al sujeto pasivo del delito, por mucho tiempo el centro de atención había sido y seguirá siendo el criminal (el sujeto activo). En muchas ocasiones se limita el estudio a la víctima de un robo, un homicidio, una violación, etc., pero también, en otros países se lleva a cabo el estudio de las víctimas por terrorismo, en el que la masa dañada pasa a ser de miles. La victimización –victima, cuándo se comete un delito, los bienes jurídicos violados en base de la conducta; se previene la victimización y el delito. Modelos: evolutivo, situacional y control social: RELACIÓN VÍCTIMA-VICTIMARIO: Existen muchas víctimas que guardan relación con el victimario, puede ser el caso limitado a los delitos cometidos en el hogar, en donde comúnmente el esposo o conyugue maltrata a su pareja e hijos.



La disgregación familiar, el consumo abusivo de alcohol y drogas (especialmente cuando se mezclan el alcohol y los estimulantes, como la cocaína, o el alcohol y el hachís) y la falta de integración social de jóvenes fracasados escolarmente y no absorbidos por el mercado de trabajo o de inmigrantes extranjeros no integrados llevan a muchos jóvenes inadaptados a adoptar conductas violentas (agresiones, violaciones, etcétera), delictivas (hurto de vehículos, robos, etcétera) o que representan un desafío a las normas vigentes (conducir a gran velocidad, hacer gamberradas, etcétera) en un intento de mostrar un consumismo al que no tienen fácilmente acceso por vías legales o de buscar emociones fuertes (por ejemplo, grabar en vídeo o hacer fotos de sus fechorías y enviarlas por el móvil o por Internet) que, de alguna forma, les hagan huir de una realidad cotidiana gris