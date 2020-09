Víctor Bautista López presidente del Movimiento Vida Digna Movidig, hacen entrega de anteojos en evento mucical para jovenes y niños,

Nezathualcóyotl, Estado de México. – Víctor Bautista López presidente del Movimiento Vida Digna Movidig, este sábado 05 de septiembre sobre la calle Oaxaca, y calle 13 de la Colonia Juárez Pantitlan, da a conocer a un cuarteto de jóvenes cantantes, como Alan, Axxel, Aldo,y Micky quienes forman de grupo Fretzons cantándole a la chavisa bombón, de entre otras canciones de su propio repertorio. También regalo lentes con su graduación, a jóvenes señoras y adolescentes que lo necesitaron.



Ya que estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia que es algo a la que no estábamos preparados, y hemos vivido meses de confinamiento, sin embargo la vida sigue, como es bien sabido los niños ya empezaron a cursar sus estudios, por lo que es importante hacer caso a las autoridades del Organismo Mundial de la Salud, cuidando la sana distancia, midiendo la temperatura corporal respetando los protocolos de higiene.



Como hoy en el evento, en el que se pudo observar como se desinfectaron los asientos, las manos de niños y jóvenes, para llevar un momento de esparcimiento a los vecinos de la colonia Juárez Pantitlan. Y ¡¡ya que hemos vivido muchos meses en confinamiento!! y ¡¡yo creo que debemos de adaptarnos a una nueva realidad!!, y eso no esta peleado con la higiene ni tampoco con las medidas de la sana distancia, y no esta peleado con el esparcimiento sano, como se pudo apreciar, ya que hobo música se conto con la presencia de los muchachos, quienes se expresan a través de sus canciones, y fue un evento sano y divertido, y eso nos da mucho gusto llevar estos momentos de alegría a la gente, dijo Victor Bautista López presidente del Movimiento Vida Digna MOVIDIG, el pasado sábado 05 de septiembre de año en curso 2020, en la calle Oaxaca y calle trece de la colonia Juárez Pantitlan, ante la presencia del escaso número de asistentes que se dieron cita al evento.



Por otro lado también quiero comentarles que nosotros como Movimiento Vida Digna, debemos de estar activos, y con recursos propios, nos sumamos a las diversas actividades a realizar, en beneficio de los cientos de miles de habitantes de las diferente colonias del Municipio, como el día de hoy en el que hicimos una campaña de esterilización de perros, gatos, y antes de la pandemia se estuvo haciendo jornadas, pero ahora no se puede hacer eventos masivos por lo que evitamos las aglomeraciones de personas que pudieran conllevar a los contagios de la pandemia.