Víctor Guerrero lanza iniciativa contra

coyotes en juzgados civiles.

Redacción



Con la finalidad de profesionalizar la actividad jurídica el Diputado

Víctor Osmid Guerrero Trejo propuso en la Tribuna Legislativa exigir a

toda aquella persona que pretenda representar a la ciudadanía en

juicios civiles la cédula profesional de la Licenciatura en Derecho,

registrada ante la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Hidalgo, con lo cual se pretende acabar con el coyotaje.



El Legislador explicó que uno de los gastos, que tienen que efectuar

quienes se ven involucrados en juicios civiles, es el de los poderes

notariales que otorgan a sus abogados, ’el simple otorgamiento de un poder para pleitos y cobranzas, en Hidalgo, es cobrado por las notarías en montos que alcanzan, según las pretensiones y los apellidos del notario, cifras de varios cientos de miles de pesos, además de que no necesariamente tiene que ser un profesionista el que va a defender los intereses jurídicos de la ciudadanía’.



Aunque dejó en claro que en el mandato judicial no es indispensable

para un litigio civil, que los escritos y promociones puedan ser firmadas por el mismo interesado, sin que un profesionista en derecho las realice, ya que no existe una prohibición para que los denominados coyotes

puedan asesorar a las partes e intervenir en un procedimiento judicial en Hidalgo, es necesario profesionalizar el ejercicio del derecho mediante la creación de la figura del abogado patrono o mandatario con facultades de actuar judicialmente en nombre y beneficio de su representado, con excepción de los actos que están reservados en

forma personalísima, como absolver posiciones, aceptar un cargo o

algún otro similar.



Con esta iniciativa de reforma al Artículo 37 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Hidalgo se establece que una persona

profesional en la Licenciatura en Derecho o Abogado patrono, es

aquella persona autorizada para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la

diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir que se dicte

sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por

inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de quien autoriza.



’De esta forma, el abogado patrono, podrá intervenir en el juicio a

nombre de su autorizante no solamente dirigiendo el asunto o

asesorándolo técnicamente, sino que bajo su firma puede interponer

recursos, promover incidentes, ofrecer y rendir pruebas, alegar e

intervenir en la sentencia tal y como lo realiza un mandatario judicial’,

señaló el Legislador Víctor Osmind Guerrero.



Por lo anterior, la exhibición de la cédula profesional debidamente

expedida e inscrita ante las autoridades competentes se convertirá en una de las formas para acreditar la calidad de abogado patrono y/o mandatario judicial, siendo que con este acto dentro del proceso se pretende evitar la existencia de pseudo abogados postulantes, carentes de una preparación suficiente, acreditada y convalidada por una institución académica facultada para ello, que lleven a cabo la defensa o

representación legal de las personas en los procedimientos seguidos

ante los juzgados y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, trayendo consigo efectos negativos para alguna de las partes y,

consecuentemente, la afectación de las personas en su patrimonio.