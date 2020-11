Víctor Osmind, cercano al PRI, detrás de golpeteo a morenistas

La diputada federal Simey Olvera así como el consejero estatal de Morena Hidalgo Carlos Mendoza, han denunciado en publicaciones de Facebook ser objeto Fake News y una campaña de desprestigio por parte del no menos desprestigiado ’Líderes Políticos’, revista que no imprime más de 500 ejemplares y cuyo alcance -comprobado por Google Adsense- no llega a más de 5 mil personas mensuales-.



Por separado, los morenistas han publicado que son objeto de Fake News con notas firmadas por parte de un reportero que no existe, pues es un pseudónimo ocupado por alguien que no se atreve a dar la cara pero que pertenece a Líderes Políticos.



Las notas referidas son escritas por colaboradores del diputado local Víctor Osmind Guerrero Trejo, quien este medio ha evidenciado, con la carga de la prueba, como un legislador que usa una empresa fantasma para lavar el recurso que recibe, además de haber traicionado a Morena Hidalgo, entre otros asuntos que puede conocer dando click AQUÍ.



Por parte de la revista Líderes Políticos, este medio también ha dado a conocer que están cerca de cumplirse dos años que Juana Valdéz Ibarra, Gregorio Quijano Estrada, Sheridan Quijano Valdéz y Christian Quijano Valdéz, los dos últimos, hijos de la pareja supuestamente cristiana, no han pagado la suma de aproximadamente 25 mil pesos que adeudan a sus excolaboradores, situación que cuenta con una demanda laboral que no ha podido avanzar por motivos de la contingencia sanitaria.