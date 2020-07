Víctor Osmind Guerrero Trejo visita primer hospital de animales silvestres de América Latina de Fundación Invictus.

Con el fin de iniciar los primeros trabajos para la elaboración del proyecto de la ’Ley de Protección Animal para Hidalgo’ en la región de la Sierra Gorda y otras regiones de la entidad el Diputado local de Morena Víctor Osmind Guerrero Trejo y la activista Ericka Ortigoza Vázquez, presidenta de la Fundación Invictus A.C. realizó un recorrido por el primer hospital para animales silvestres de América Latina, ubicado en Pachuca.

Durante el recorrido, Víctor Osmind le dio de comer a la tigra ’Sherkan’ y a dos cachorros de león que fueron rescatados y rehabilitados por Invictus con el fin de que en un futuro sean liberados en algún santuario protegido de animales silvestres.

El Legislador, siempre acompañado de la activista, visitó el área del quirófano con material médico de primer nivel y tecnología de punta.

Al término del recorrido, Víctor Osmind Guerrero reconoció que la construcción del hospital por iniciativa de la asociación civil es producto del gran esfuerzo de Ericka Ortigoza a quien dijo que es un aliado de ’la causa Invictus’ y que por ello, uno de los puntos importantes de su iniciativa será la de crear un hospital público para especies animales, principalmente mascotas a fin de garantizar la salud gratuita de perros, gatos y otras especies.

También prevé la creación de un corredor ecológico en la región de la Sierra Gorda de Hidalgo para garantizar el paso de los grandes felinos como el jaguar, puma, ocelote, yaguarundí, margay, tigrillo, entre otras especies silvestres en peligro de extinción por la destrucción de su medio ambiente provocada por la deforestación, incendios, crecimiento de la mancha urbana, y uso de terrenos silvestres para actividades agrícolas entre otros factores.

Ericka Ortigoza explicó que no basta con crear zonas para la protección a los pumas en Actopan y otras partes de la entidad ya que puede haber la presencia de otros grandes felinos que por alguna omisión o laguna legal, pudiera quedar expuesto a ser exterminado por cazadores u otro tipo de personas.

Reveló que el jaguar funge como ’especie sombrilla’, es decir que protege a otras especies de felinos como los pumas, tigrillos, jaguarundis y otros.

Por ello, reiteró, que la ley debe ser bien específica y clara en mencionar a cada una de las especies que se pretende proteger. Lo mismo dijo se debe especificar en los santuarios, que no sólo deben ser de pumas sino de otros grandes felinos.

Finalmente, Ortigoza quien junto con los asesores jurídicos del Legislador trabaja en la elaboración de la iniciativa, comentó que el crear zonas protegidas, o santuarios no sólo consiste en hacer el nombramiento sino instalar la infraestructura necesaria para que funcionen como tal, como lo es el colocar una cerca perimetral, el garantizar que cuenta con varias hectáreas para que los animales se sientan estar en gran libertad, colocar bebederos, brotes de agua entre otras cosas además de la restricción de acceso humano.

Ambos se pronunciaron en favor de que el Parque Nacional de los Mármoles, debe mantener ese estatus y no acceder a lo que el presidente municipal de Zimapán Erick Marte Villanueva planteó de desarrollar actividades mineras en una parte de ese ’pulmón verde’.

Incluso, Víctor Osmind advirtió que se mantendrá vigilante de que la zona de ese parque nacional que resultó afectada por el incendio del pasado mes de abril ’no pretenda convertirse en botín de quienes quieren convertir a Los Mármoles en una mina, llena de montañas de jales tóxicos en los lugares devastados por el fuego sino más bien, que sean reforestados’.