Lisset Marcelino mintió



VICTOR OSMIND NIEGA CONSENSO EN BANCADA DE MORENA PARA PETICIÓN DE REANUDAR SESIONES DEL CONGRESO.



Redacción



El diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Víctor Osmind Guerrero Trejo desmintió que la solicitud de reanudar las sesiones en el Congreso de Hidalgo en plena contingencia sanitaria por el Covit-19 hubiera sido concensada por los 17 integrantes de la fracción tal como lo declaró la coordinadora de ese grupo Parlamentario, Lisset Marcelino.



"La diputada Lisset declaró a los medios de comunicación que esa petición que hizo con otros diputados había sido consensuada lo cual no es verdad ya que ni a mi ni a otros compañeros nos lo planteo y ni siquiera nos lo informó", dijo.



"Es una propuesta que hicieron tres diputados, entre ellos Lisset que lo hicieron a cuenta personal", agregó.



Comentó que ante el lento pero palpable aumento de contagios no hay condiciones sanitarias para celebrar la sesión en pleno.



"Ella dice que se buscaría que sólo sesionaramos los 30 diputados a puerta cerrada y separados a mas de un metro de distancia. Aún así se puede dar un contagio ya que por ser una enfermedad que al inicio es asintomática, las personas ni siquiera saben que la portan".



Puso de ejemplo a una asesora que labora en el Senado que no sabía que lo portaba y que al convivir con muchas personas lo trasmitió a un grupo indeterminado de personas.



Sin mencionar al Grupo Universidad, cuyos diputados - incluyendo Lisset Marcelino que tras su nombramiento ha optado por engrosar las filas de esa facción-Víctor Osmind dijo que se deben dejar atrás los intereses de grupo y anteponer los de interés común, sobretodo los relacionados a salvaguardar la salud.



Dijo tener extrañeza de que hay verdaderamente atrás de la premura de los diputados del Grupo Universidad por sesionar a la mayor brevedad aún poniendo en riesgo la salud de legisladores y asesores.



El miércoles Lisset Marcelino Tovar junto con los diputados del Grupo Universidad Rafael Garnica Alonso y Nohemí Zitle Rivas, exigieron a nombre de toda la fracción a la presidenta de la mesa directiva, Viridiana Jajaira Aceves Calva, reanudar las sesiones del pleno pese a la recomendaciones del subsecretario de salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no realizar reuniones que pudieran provocar un contagio.



Cabe recordar que ese mismo día, los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral sesionaron de manera virtual, vía ínternet desde sus casas por primera vez en la historia a causa de la pandemia mundial del Covid-19.



Lisset Marcelino llegó a la Coordinación de la bancada de Morena con apoyo de Víctor Osmind y la facción de legisladores de Morenistas Legítimos que impidieron el intento de imposición de Noemi Zitle por parte del Grupo Universidad.