Víctor Osmind propondrá colocación en letras de oro en el recinto del Congreso de Hidalgo, con nombres de médicos y enfermeras hidalguenses muertos en pandemia de Covid-19.



- Propondrá incremento salarial y de prestaciones a trabajadores del sector salud



Redacción.



La colocación en el recinto del Congreso de Hidalgo con letras de oro con los nombres de personal médico y de enfermería fallecidos durante pandemia por Covid 19 así como mejora de percepciones salariales y prestaciones propone Víctor Osmind Guerrero Trejo.

"Es indudable que en estos momentos de crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que en la entidad ha cobrado hasta este viernes 201 fallecidos y 1136 contagiados, quienes se encuentran en la primer línea de batalla para combatir este mal son los heroicos médicos, médicas, paramédicos y paramédicas, enfermeros, enfermeras, camilleros y camilleras, y personal de limpieza de hospitales. Por desgracia, a causa de la ignorancia, falta de información o prejuicios de algunas personas, en lugar de reconocimiento y apoyo, han sido objeto de discriminación, agresiones y humillaciones" dijo en comunicado de prensa el Legislador.



"Es por esa razón que es un deber y una obligación el que quienes integramos la 64 legislatura local del Estado Libre y Soberano de Hidalgo les hagamos un justo reconocimiento tanto simbólico como económico a estos servidores de la salud ya que su heroísmo está a la par a la de los grandes personajes que a lo largo de la gloriosa historia de este país han ofrendado su vida y su sangre para defender su libertad y democracia", abundó el Legislador de Morena.



"Por ello propondré un punto de acuerdo para que en cuanto las autoridades sanitarias federales y locales determinen que es viable hacerlo, en solemne ceremonia se guarde un minuto de silencio y se coloquen letras de oro en el recinto legislativo del Congreso de Hidalgo con los nombres de los médicos, médicas, paramédicos, paramédicas, enfermeros, enfermeras, camilleros y camilleras, así como del personal de limpieza de clínicas o de hospitales que hubieran fallecido en cumplimiento de su deber en esta pandemia".



También agregó que diseñará además una iniciativa de ley para establecer una mejora económica de salarios y prestaciones a personal médico, enfermería, camilleros y de limpieza "con montos dignos, con

incentivos a quienes en sus horarios de descanso lo utilicen para mejorar su preparación académica."



En este caso, además de un incremento en sus percepciones económicas, Osmind agregó que en su iniciativa se buscará premiar con elevación de escalafón laboral a aquellos que comprueben la conclusión de estudios a nivel profesional de licenciatura, maestría y doctorado.



"Para ello, mi equipo de asesores técnicos se encuentra laborando a marchas forzadas para analizar los montos actuales que este tipo de personal perciben y cuál sería el porcentaje de los incrementos".



Con ese fin, dijo Víctor Osmind Guerrero, se buscará realizar, en la medida que lo permitan las actuales circunstancias, consultas y reuniones con representantes de esos sectores "para conocer y analizar propuestas que nos hagan llegar".

Esto para diseñar una propuesta definitiva respaldada por personal médico, de enfermería, limpieza y de camilleros que sea subida como proyecto de iniciativa ante la tribuna del Congreso de Hidalgo".



Señaló que "si algo nos ha enseñado esta terrible pandemia, es el hecho de que todo tipo de erogación que se haga en el sector salud no es un gasto sino una gran inversión".



Externó que la parálisis económica que ha causado la pandemia de Covid 19 "nos urge a que demos prioridad al sector salud que por décadas ha sido relegado en nuestro país. Es necesario fortalecerlo para tener recursos humanos y estructurales para enfrentar con eficacia, certeza y prontitud otras posibles epidemias".



Puso el caso de Cuba, país que a pesar del bloqueo económico que le impuso Estados Unidos ha logrado un gran desarrollo de la medicina y sobretodo la formación de personal médico de alto nivel el cual ha dado grandes resultados, en el combate contra el Covid 19, no sólo en la nación caribeña sino en los países que han solicitado su ayuda.



"Hace algunos días me encontré con este comparativo: Cuba tiene 11.3 millones de población, cantidad ligeramente inferior a la de Bélgica con 11.5 millones de habitantes con una extensión territorial muy similar" agregó Víctor Osmind.

"Hasta ese día, en Cuba se habían registrado sólo 79 muertos y su cifra de contagiados iba en descenso mientras que Bélgica, país europeo con alto crecimiento económico, la cifra era de 9 mil 52 con un alto número

de personas infectadas".



Agregó que por esos días surgió la información de que el personal médico y de enfermería de Bélgica, inconformes por el recorte de presupuesto en el sector salud en plena pandemia decretada por el gobierno, manifestaron su repudio dando la espalda a la primer Ministra que gobierna esa nación europea al momento de que su auto

ingresaba a un hospital donde realizaría una visita oficial.